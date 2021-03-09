5歲女童疑遭虐待致死，其8歲胞兄亦受虐。他們的親父及繼母被控謀殺等罪，案件今於高等法院續審。現年約11歲的女童胞兄今繼續透過視像系統作供。當辯方盤問男童案發詳情時，他近乎所有問題皆稱「唔記得」，及後辯方發現他的手一直顫抖。男童其後直言繼母經常懲罰他，「我做啲嘢有我原因，但佢咩都唔知就罰我」，故不喜歡繼母。

本案30歲首被告為女童Z及男童X的父親，同齡次被告則是兩童的繼母，至於57歲第三被告則是次被告的母親。案發於2017年8月至2018年1月，首兩名被告均否認謀殺Z。第三被告則否認四項虐兒罪。

代表親父的大律師吳政煌盤問X，是否每當X頑皮時繼母均會打他臀部、懲罰他面壁思過及罰企，X同意。吳又指，親父想教X「做乖嘅小朋友」，才會打他，X答謂「唔清楚」。吳續問X是否已從錯誤中獲取教訓，他回答稱已經忘記了。吳此時留意到X的手不住顫抖，遂問候他「你冇嘢吖嘛」，X答謂只是覺得緊張。

法官黃崇厚及後發現X的嘴裡有東西，問X放了甚麼入口中；X回答稱是紙巾，並自言「含咗好耐」。黃官勸喻他稱為免肚疼，還是不要吃紙巾。

繼母指兩人不肯梳洗沖涼 被罰瞓睡袋女童瀨屎

吳問X與繼母的關係是否不順暢，X指不同意。吳再問二人關係是否良好，X稱一開始尚算喜歡繼母，但自搬到繼外婆的住所後，「佢成日罰我，我做啲嘢有我原因，但佢咩都唔知就罰我，咁我咪唔鍾意佢囉」。

代表繼母的大狀問X，胞妹Z是否不能照顧自己，例如需要X協助她刷牙，X稱是。大狀又問X，胞妹是否不能自行如廁需要包尿片，又曾於鄰居門口失禁，X沒有回答。大狀續指，繼母曾向X贈送妖怪手錶圖案蛋糕、水樽及價值逾千元的眼鏡，X一概回答稱已忘記。

大狀續謂，繼母曾要求X及Z抄寫默書數次，但X從未做到，故懲罰他。X及Z又不肯刷牙洗臉及洗澡，繼母曾提醒他們但不獲理會，於是罰兩人瞓睡袋，但Z卻於睡袋內大便，「啲屎周圍都係」，需要繼母清理，X亦稱忘記了。

代表第三被告的大狀問X，當親父欲以藤條打X時，第三被告是否曾伸腳阻擋親父動手，X再稱忘記了。大狀續指，其實X於校方放假十多天都有飯吃，而非他早前所述從未進食，X稱不清楚。聆訊繼續。

【案件編號：HCCC28/20】

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！