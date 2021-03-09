香港主權移交逾廿年，建制派表現「有目共睹」，北京要借全國港澳研究會理事田飛龍開聲，講到明唔需要「忠誠的廢物」，鞭策一班好吃懶做嘅「廢物」。大埔民主聯盟、大埔區區議員林名溢今日（9日）就帶埋「忠誠的廢物」字牌，親自踩場到前年落選區議會、經民聯李華光嘅支持北京「完善」本港選舉制度街站，為佢送上「大禮」。

自從中央唔需要「忠誠的廢物」論一出，一班「愛國愛港」者都唔敢怠慢，頻頻開街站支持北京「完善」本港選舉制度，似乎怕下一個被踢走嘅就係自己。今日林名溢就帶埋田飛龍嘅「金句」，親自去李華光嘅街站踩場，話自己要將「忠誠的廢物」送返畀佢哋，仲逐一問李華光同班街站義工：「你要唔要？」

但林名溢嘅好意，人哋就似乎唔多受落喇，仲有街站義工叫林：「你喫蕉啦！」最終林名溢除咗俾警員抄低身份證明文件之後，要自己拎返份大禮走。其實建制派係唔係「忠誠的廢物」，相信唔使北京開口，港人心中有數。

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