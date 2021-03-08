【本報訊】接連有市民接種科興疫苗後不適甚至死亡，昨再有一名66歲女子，在官涌疫苗接種中心注射科興後心悸及胸部不適被送院。有已預約長者獲悉事件後被嚇怕，昨在捲起衣袖預備打疫苗一刻臨時縮沙，坦言「唔想冒險」。

「唔好冒呢個險」

昨晨前往官涌接種中心的人流稀疏，並未出現人龍。已預約打疫苗的72歲梁女士進入中心不久便離開，原來是臨場縮沙。她形容當時已捲起衣袖，但當醫生問她現時有否長期服用藥物，又指若有懷疑，可暫時不接種。由於她患高血壓，加上獲悉官涌又再出現事故，決定放棄打針，「科興係60歲以上資料唔夠，咁我諗吓都係算啦，唔好冒呢個險。」

有市民不滿政府處理查詢的方法，「推嚟推去，可以點呀？」65歲有敏感症狀的陳先生，曾向政府醫生查詢他是否適合接種，惟對方着他到接種中心詢問。他坦言，因最近出現多宗與接種疫苗有關事故，所以想問清楚，最終他向中心醫生查詢後，按原定計劃接種疫苗，「（醫生話）透氣唔急促就得㗎啦。」

同樣「不怕死」繼續接種的有79歲的Emily，「擔心就唔會嚟，每一個人嘅感應同埋個reaction（反應）唔同㗎嘛」，認為不能因一、兩宗死亡個案而「當咗隻藥唔得。」68歲冼先生則認為，之前發生的死亡事故屬個別事件，注射疫苗是「市民嘅責任」，更稱從未考慮接種科興以外的疫苗，「佢（政府）話我哋國家啲藥安全嘛，咁咪打囉。」