民主黨前立法會議員林卓廷被指前年底至去年7月間，三度透露負責調查前年7.21元朗白衣人襲擊市民事件的警司游乃強疑正接受廉署調查。林卓廷被控三項披露受調查人身份罪，案件今於東區裁判法院再訊。主任裁判官羅德泉應辯方要求，將案押後至4月27日再訊，並批准林於本案繼續保釋。羅官又向林指出，知悉他因另案被羈押，提醒他下次提訊時若身處「在外」，須自行到法庭；惟「如果萬一，我講萬一」不獲准保釋，則需通知懲教人員帶他到法庭。

自上月底一直還柙的林卓廷（43歲），今應訊時不時望向公眾席；有支持者舉起手及緊握拳頭替他打氣，他見狀揮手回應。

林卓廷被控於前年12月30日、去年1月21日及7月16日，在無合法權限或合理辯解下向公眾或部份公眾披露受調查人的身份、即游乃強。辯方今指，林上周因另一案件花了不少時間，申請押後以讓辯方索閱文件及提供法律意見。羅官將案押後至4月27日再訊，並准許林在本案繼續以2,000元保釋，其間不得離港，亦不准接觸證人。

林與另外46名參加民主派初選的人被指串謀顛覆國家政權，上周日被捕，並於上周一至周四在西九龍法院就該案應訊，最終林不獲准保釋，一直還柙。

【案件編號：ESCC2789/20】

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