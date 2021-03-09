今日（9日）本港新增21宗確診，較昨日9宗大增，初步確診則少於10宗。其中一名26歲初步確診患者於觀塘香港心理衞生會樂道居工作，上月22日發燒，26日發病。病發前曾交深喉唾液樣本，化驗結果呈陰性，惟病情未好轉，本月3日經急症室入住聯合醫院內科病房，院方於本月3日、5日及7日曾為病人檢測，包括抗體檢測，結果均呈陰性。至本月8日透過支氣管鏡取得的分泌物樣本才驗出陽性。

另一個居於海峰花園1座的初步確診個案，58歲男子平常與友人在華景山莊內打網球，估計未有戴上口罩；另病人曾光顧不少撐政府藍店，包括葵芳敏華冰室、長沙灣意樂餐廳、翠華、百份百餐廳及旺角新世紀廣場美心千両，亦曾去過頤東酒家。

屢檢測包括深喉唾液樣本均呈假陰性

26歲初步確診男子居於厚德邨德安樓，在觀塘功樂道香港心理衞生會樂道居工作，負責帶院友接受物理治療等活動，平時工作時有戴口罩，但院友則多為智障人士，未必有戴口罩。

他於上月26日發病，22日已有發燒。他於上月23日曾進行病毒檢測，其深喉唾液樣本呈陰性。之後病情未好轉，本月3日經急症室入住聯合醫院內科病房，院方於同日及5日及7日曾為病人檢測，結果均呈陰性；抗體檢測結果亦呈陰性。至本月8日院方為其照支氣管鏡，分泌物對病毒呈陽性，病人CT值逾30。

張竹君表示，該男子在本月3日及3月4日的抗體檢測都呈陰性，至3月8日的檢測才呈陽性。她指出，檢測結果與患者的感染時間大致脗合。由於患者在傳染期有長時間上班，加上院舍的院友都屬於高危群組，故現正進行接觸者跟蹤，將50多名院友及20多名工作人員送去亞博館檢疫中心，另患者有個別同事感到不適，需要檢驗後才了解狀況。

源頭不明初步確診

●26歲男子，居於厚德邨德安樓，於賽馬會香港心理衞生會樂道居殘疾人士院舍任職活動助理，協助中度弱智的院友作物理治療，上月22日感不適，翌日接受檢測，結果呈陰性；後轉介至聯合醫院測試，結果仍是陰性。至本月8日接受氣管照鏡，並拿取了分泌再次檢驗，結果呈初步陽性。50多名院友及20多名工作人員須送去檢疫中心。

●58歲男子，於深水埗醫局街555號怡高工業中心工作，居住於曾強檢的葵涌海峰花園，與之前確診單位不同層數及座數，曾與家人聚餐及與朋友打網球。

●27歲男子，於西營盤健身室URSUS Fitness工作，上一次於2月27號檢測，為陰性，工作時會與1至3名顧客作小組教學。

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