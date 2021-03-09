全國人大最快在本周四表決通過《關於完善香港特別行政區選舉制度的決定草案》，為香港選舉制度「開刀」，確保「愛國者治港」。據了解，中聯辦近日先後約見立法會建制派議員及選委，傳達北京要求「愛國者治港」的原則及立場，希望建制派多加支持；由於「改革」後的特首選委會權力大增，亦或成為立法會議席「大黨」，預料建制派未來亦會着力在選委會中「爭凳仔」。

全國人大代表今天下午分組召開會議，議程之一是審議《關於完善香港特別行政區選舉制度的決定草案》修改稿。據報，人大憲法及法律委員會昨晚已召開會議，對昨天秘書處法案組收集和整理代表就草案提出的審議意見，逐條研究，並對《決定》草案進行修改完善，提出修改稿，由主席團決定將決定草案修改稿提請各代表團審議。

而聲稱會就選舉方案聽取社會意見的中央政府，中聯辦則代為收集意見，據知連日會晤建制派立法會議員及各界別選委，明確「愛國者治港」的大原則。有指，中聯辦席間未有透露具體方案，只着建制派支持，預料人大有決定後，香港的修例工作會全速進行。

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