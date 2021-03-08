【本報訊】荃灣發生罕見撞橋意外。前晚一輛升起貨斗的泥頭車沿德士古道行駛時，猛撞一條離地約七米行人天橋底部，發出隆然巨響，車頭被抽起再跌撞地上，衝前10米始停下。被撞天橋損毀嚴重，出現一道可直望路面縫隙。據悉有人聲稱貨斗突然升高引致撞橋。涉事司機未能通過酒精呼氣測試，涉酒後駕駛被捕。

天橋被撞後，橋底石屎出現兩呎半乘一呎缺口，石屎碎片散滿地上，橋身一處撞駁位向外移位數吋。泥頭車尾斗亦被撞至拗曲變形，地下被觸地的尾斗拖出一條約10米刮痕。當局為安全計，以膠帶將天橋圍封。

維修或需數十萬

前晚11許，該輛升起貨斗的泥頭車沿德士古道落斜往青衣方向行駛，有車cam拍到事發經過，可見泥頭車駛至近關門口村對出時直衝向天橋底部，天橋石屎散落，泥頭車頭一度被彈高至離地數米，再跌撞地下。41歲姓陳司機報稱腰部受傷送院。

消息指，司機體內酒精含量超標逾一倍，他事前與友人在象山邨熟食亭消夜飲酒聊天，飯局後駕車離開；泥頭車東主聲稱將車交司機打理，受法例所限業界不會在假日及公眾假期開工，不排除有人將公司車當私家車。

理工大學土木及結構工程學系潘智生教授指，撞擊後出現石屎剝落及移位，足以影響天橋穩定性。當局要透過深層勘探，檢查內部石屎層及鋼筋有否損毀或斷裂，並測量天橋承重力。他指有關工程不簡單，相信費用以數十萬元計。

路政署指，初步檢查發現行人天橋部份混凝土橋身因受撞擊受損，天橋伸縮縫位置輕微移位，但整體結構安全，已完成緊急檢查，將詳細檢查天橋受損位置，安排進一步維修。

國際專業保險協會會長羅少雄稱，一般商用車輛涉及物件損毀的保險賠償，金額約100萬元，但保險公司會檢視司機在意外中是否遵守保單規定，若證實司機酒駕等疏忽行為，或喪失賠償。