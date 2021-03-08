【8.18案】

【本報訊】黎智英及李柱銘等民主派人士被指組織及參與前年8.18未經批准遊⾏案，辯方續就警方如何部署當日疏散維園大量集會市民一事作盤問。曾出席集會前聯絡會議的警民關係組總督察一度供稱，不記得民陣說過會用「流水式」疏散，及後翻閱會議錄音謄本則謂：「我自己唔記得，但睇完份嘢就知有講咗囉。」被問到民陣曾提及擔心人群「過份擠逼」，總督察則稱「細緻內容真係唔記得」。

東區警民關係組總督察胡敏儀供稱，她的主要職務是確保與集會主辦單位保持聯絡。當日她委派督察張家敏在集會期間與主辦單位聯絡，自己則在天后及維園一帶「oversee成個溝通」，並謂「已經委任張督察入去，所以我冇必要入維園」。

認沒考慮港鐵「飛站」令人難離開

盤問下，胡承認曾參與8月14日聯絡會議。 辯方問，會上有否聽過民陣陳皓桓多次表明會以「流水式」處理集會， 胡稱「我冇印象佢講過」，但隨即改口稱有印象，「但佢唔係講緊維園，係講緊中區」，並指沒留意相關內容，「因為我代表東區警區」。及後辯方要求她翻閱會議謄本，內容顯示陳確有提及以「流水式」疏散人潮，胡才再改口。

辯方續指，當日下午港鐵銅鑼灣及天后站均有列車「飛站」，胡承認當時沒考慮到群眾離開有困難。胡又稱當日下午3時人群開始非法遊行，惟被問到採取甚麼措施阻止，她稱曾通知指揮中心，「我當時做嘅嘢係咁多」。聆訊今續。

案件編號：DCCC536/20