一直備受爭議的新界東北新發展區2019年已展開前期工程，收地工程亦於去年陸續展開，有部份希望復耕的農夫預計最快明日（10日）與發展局人員到復耕相關農地視察。不過，古洞北村民聯盟批評有在馬草壟村務農多年，受前期工程影響的農夫，至今一直未獲復耕安排，不滿農夫被滅聲，直斥發展局安排失當，與政府承諾盡力協助受影響的農夫妥善復耕大相逕庭。

部份粉嶺農夫已獲編配復耕地

聯盟指早前收到粉嶺農夫通知，發展局已告知他們獲編配古洞馬草壟村的復耕地的資料，並將於明日（10日）與粉嶺農夫到復耕相關農地視察。不過，聯盟稱於古洞馬草壟村務農多年，受前期工程影響的農夫趙先生，卻至今未獲復耕安排。

聯盟稱，趙先生原有近6萬平方呎農地，相等於2個足球場面積，當中近4萬平方呎農地受前期工程影響，去年中已被政府收回發展，餘下農地亦將於2年後被收回。發展局雖曾派員了解趙的復耕意向，但至今仍未提出建議。

促發展局交代安排

他們促發展局即時向古洞北受發展影響的農夫、區議會、鄉務委員等提供馬草壟村復耕地的所有資料。趙先生與另一農戶去年中曾接受傳媒訪問不滿不獲復耕安排，發展局當時回覆指，知悉或有受影響農戶仍未獲邀參與「復耕計劃」或簡介會，據知當中一人有意復耕，會繼續透過社工隊聯絡有關農戶。

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