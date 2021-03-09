【本報訊】六旬街頭音樂家去年在元朗西鐵站以二胡演奏《願榮光歸香港》，遭警方票控，指他沒有許可證而奏玩樂器。案件原定昨開審，惟控方甫開庭便稱不會再就傳票提出證據，裁判官最終撤銷傳票。被告庭外感激義務大狀，自言對政治沒甚興趣，日後仍會外出演奏，包括演奏《義勇軍進行曲》。

被告李解新（62歲）被指於去年5月29日，在元朗西鐵站G出口扶手電梯底，沒有警務處處長發出的許可證奏玩二胡。李當時演奏《願榮光歸香港》，其後有途人指罵他嘈吵，警察接報到場將他票控。

律政司：證據不足以定罪

案件原定昨在屯門法院開審，控方甫開庭便稱不會再就傳票提出證據，未有解釋原因。辯方提出訟費申請，指控方可在更早階段撤銷控罪；裁判官施祖堯問辯方欲申請哪一方面的訟費，辯方及後撤回申請。被告透露，至昨天才知控方不提證供起訴，強調無論是否被控，都會以平常心面對，日後仍會外出演奏。

律政司發言人回應指控方在審視相關證據後，認為整體證據未能支持合理機會達致定罪，故決定中止檢控。早前年輕街頭歌手馬賦馳（Oliver Ma）在中環演唱《願榮光歸香港》英文版，遭票控以樂器及揚聲器造成噪音煩擾，經審訊後裁定罪脫。

案件編號：TMS4937/20