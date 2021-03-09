【7.21暴動案】

【本報訊】7.21元朗站白衣人暴動及傷人案續審，遇襲證人J昨供稱目睹有市民被打爆鼻樑，而他自己手肘被襲時，身旁的時任立法會議員林卓廷出手拉開他協助躲避。日前已預告因工無法經常出庭的J，昨多次對作供有機會超時表現得十分焦慮，在證人台央求控辯雙方律師「唔好嘥我時間，求吓你哋」。當辯方大狀爭拗片段中白衣人叫罵內容並非如J所說版本時，J出言反擊「你使唔使休庭去睇耳科醫生？」

反問主控 「有冇搭地鐵？」

J日前出庭作供時，已預告受工作所困，希望昨天內完成證供。他昨出庭期間再次表明「法官我啲時間好寶貴，聽日再嚟我唔得㗎，隨時會冇咗份工」。庭上播放片段，控辯爭拗現場白衣人說甚麼，辯方堅稱白衣人向市民說：「你哋打人呀！」控方及法官葉佐文則聽到類似「你哋打人就得呀？」與J憶述版本相近。爭拗期間J突語出驚人，揶揄辯方：「其實法官都聽到，你使唔使休息吓，休庭去睇耳科醫生？」

惟控辯未達共識，在庭上多次重播有關句子，惹來證人台上的J着急抱怨：「唔好嘥我時間吖，求吓你哋！拜託。」J又謂：「你哋完咗個庭自己睇得唔得呀？」法官一度開口勸喻：「證人，請你合作啲。」J昨如願完成證供，料今天可上班。

證言方面，J憶述施襲白衣人曾持紅色旗，閘內付費區亦有白衣人跳過玻璃圍欄到閘外，意味白衣人大舉攻入閘內前，可能已有零星白衣人進駐閘內。J拍攝到第二被告黃英傑（48歲）穿白色上衣及揹斜孭袋，在出入閘機附近指罵閘內市民。辯方不爭議照片中人是被告。

J亦稱，目擊一名白衣人以木棍襲擊閘內市民，閘內其後有人拉消防喉向閘外射水，之後白衣人衝入閘內付費區，市民逃往上層月台，J退入車廂暫避。他形容當時列車約「八成滿」，主控官周天行要求說出大約乘客人數，被J反問「你平時有冇搭過地鐵？」周答有。法官稱明白證人意思，周便沒再追問。

J指月台白衣人以木棍及藤條襲擊車廂乘客，曾想叫車長緊急關門。他在車廂目擊兩人遇襲，有年輕人額頭流血，另一人被扑爆鼻樑及打傷背部。J送院發現左手肘擦傷、觸痛及有紅斑。聆訊今續。

案件編號：DCCC888/19、11、734/20