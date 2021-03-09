【本報訊】前年11月有網民發起「破曉行動」，在各區堵路圖癱瘓交通，其間有女學生被指在黃大仙縱火及堵路，被控縱火及在公眾地方造成阻礙罪。裁判官梁嘉琪昨裁決指，負責拘捕的警長於案發後多月才對案情作記錄，聲稱被告搬膠欄堵路；又未將重要事項記於記事冊內，更直認紀錄不準確，認為警長口供不準確亦不可靠，裁定罪名不成立。

被告張嘉瑩（23歲）昨聞判喜極而泣，律師即遞上紙巾給她拭淚，散庭後多人上前擁抱她。她被控於前年11月12日，在黃大仙彩虹邨碧海樓迴旋處縱火及用塑膠圍欄堵路。

記事冊沒記錄有人燒雜物

梁官裁決指，警長林家強形容記事冊能協助記憶，卻從沒有記錄有女子搬動膠圍欄堵路或燒雜物一事；他解釋因無留意涉案6人的個別行為，故無詳細記錄「四男二女」的衣着和特徵。至事發後半年，律政司要求他補充口供，林才首次提到被告搬膠欄。翌日被告即被起訴現時兩罪。

有關被告身份的爭議，梁官指由於欠缺案發片段或照片，只能依賴林的證供；而林由追截至制服被告，一直有機會看到對方面容，惟他作供時卻不肯定被告當時有否佩戴口罩，認為他的證供不可靠，並批評是「判斷性疑問」。對於辯方指被告原站在巴士站，逃跑只因出於驚慌，所攜帶的手套及電話是另一男子交給她，梁官認為說法十分可疑，但沒有直接證據證明被告曾作出縱火等行為。

案件編號：KCCC1383、KCS511674/20