前年11月理大圍城事件中，大批示威者遭警方圍困校園內，後期警方呼籲示威者及留守人士離開校園，表示不會即時拘捕，但會記錄其身份資料。及後逾千人陸續離開校園，當中兩名男女分別被搜出藏有士巴拿及膠索帶，被控管有工具意圖作非法用途罪。兩人今獲控方同意撤控，各獲准自簽2,000元、守行為兩年，其間不得干犯涉及暴力的罪行，並須保持行為良好及社會安寧。

26歲油漆工人溫俊林被控於前年11月17日在加士居道近香港女童軍總會外管有兩條膠塑帶，16歲祝姓女生則被控於前年11月19日在尖沙嘴科學館及康達徑交界管有一個士巴拿。

同意案情指，大批示威者自前年11月11日起響應「全港大三罷」行動，佔領理工大學校園，並在校園內製造汽油彈、有毒化學樽、長距離投擲物等武器，亦有示威者在附近堵路、掟磚及射箭。同月17日，情況開始惡化，警方公開呼籲留守校園人士離開，並承諾不會拘捕未成年人士，只會登記身份證及拍照。

同月17日晚上，被告溫俊林偕同一群人走向警方設置在加士居道的防線，被警員搜出藏有涉案索帶。同月19日，祝姓女被告同樣偕一群人離開校園，警員在登記處搜查其背包時，發現涉案士巴拿。

【案件編號：KCCC820、KCCC836/20】

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