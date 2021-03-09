【本報訊】全國人大代表昨午召開分組會議，審議《關於完善香港特別行政區選舉制度的決定草案》修改稿，而昨晚人大憲法和法律委員會對決定草案提交修改稿，並由主席團決定將決定草案修改稿，提請各代表團審議。消息指草案未有提及修改香港選舉具體內容及細節，但有提及全國人大副委員長王晨早前提出，修改香港選舉規定五項原則。

新華社昨發稿指全國人大憲法和法律委員會開會，就全國人大代表分組會議中，討論有關完善香港選舉制度草案意見後，對決定草案進行修改，委員會主任委員李飛就此向人大主席團會議作報告，會議審議了決定草案修改稿，並由主席團決定將決定草案修改稿提請各代表團審議。

據報，修改稿的改動不大，與首次審議的草案相若，而在選舉委員會的新職能方面，未提及選舉產生的立法會議員比例、如何提名立法會候選人及資格審查機制的詳情等，修改稿並重申全國人大副委員長王晨在人大開幕說明草案時的五個原則。

中聯辦晤建制促支持「改革」

據了解，中聯辦近日先後約見立法會建制派議員及選委，傳達北京要求「愛國者治港」的原則及立場，希望建制派多加支持；由於「改革」後的特首選委會權力大增，亦或成為立法會議席「大黨」，預料建制派未來亦會着力在選委會中「爭凳仔」。

律政司司長鄭若驊昨接受彭博訪問指，中央主導修訂香港選舉制度，是維護「一國兩制」和「愛國者治港」，又聲稱香港2003年以來出現的社會事件「危害香港的政治體制和選舉制度」，2019年的香港除了有街頭暴力，亦有「分離主義」和「反中」情緒，對香港大眾無益，因此中央有需要採取措施完善制度。