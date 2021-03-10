毅進男生為追求兼職美甲師的「警嫂」，到其工作地點守候，更尾隨往廁所。男生早前被裁定遊蕩罪成，曾投考警隊的他聞判情緒激動，斥警方濫捕，在庭上大喊大叫，最終被暫委裁判官黃子豪下令還柙小欖精神病治療中心。案件今判刑，精神科報告透露被告去年已被診斷患有妄想型思覺失調，有被迫害的意念，建議他入院治療。黃官考慮到被告與社會的利益，判被告接受3個月強制住院令。

被告鄧梓軒（23歲）原本面對遊蕩及拒捕兩罪，指他去年9月5日在九龍城廣場某美容院外遊蕩，導致女子莫雅莉擔心，並且抗拒及襲擊警長及警員。黃官早前裁定他遊蕩罪成，拒捕罪脫。

打算重讀毅進 以減肥的決心改過自新

辯方今呈上3封由被告家人撰寫的求情信，指他們均關心被告，希望法庭念在被告無知及衝動，可以輕判。辯方又指，還柙兩周已令被告吸取很大教訓，明白到人際相處要有耐心，並決定改過自新，重讀毅進課程，重過正常生活。辯方又舉例指，被告曾於5年內減肥100磅，強調被告會以減肥的決心改過。

辯方表示，明白兩份精神科報告均建議被告入院治療，但被告希望可出院治療，認為多見家人、讀書及過正常生活，有助被告盡快康復。

惟黃官認為，伊利沙伯醫院醫生去年已診斷被告患有妄想型思覺失調，有被迫害的意念，且情況日益惡化，因而轉介他到精神科專科，但被告沒有依期覆診。黃官擔心，被告出院後沒有動力覆診，而若果他未有及時接受合適治療，將對他自己及社會構成傷害，最終判處他接受3個月強制住院令。

被告早前遭裁定罪成後，在庭上激動大叫，黃官明言極度關注其精神狀態，決定先為他索取精神科及感化報告才判刑。散庭後，被告拒絕進入羈留室，厲聲謂：「我要報警，唔好掂我呀！」他被數名庭警合力押入羈留室後，門後仍不斷傳出激烈爭執及碰撞聲音。被告親友要求庭警不要傷害他，並謂：「佢係short short哋。」

【案件編號：KCCC2217/20】

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