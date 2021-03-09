去年10月，深水埗老字號興美拉鍊廠光榮結業，時裝設計師楊展在facebook專頁發佈相關消息，馬上引來行家哀鴻遍野，指香港又少一家拉鏈廠；沒想到事隔數月，同街的另一老店永發線廠本月底告別顧客。

配料雖是配角，地位卻毫不次要，楊展多年來經常到深水埗購買配料，興美拉鍊廠和北河街的德泰祥是深水埗僅餘兩家拉鏈廠，他指若服裝的拉鏈、圈扣損壞，作品便要報廢，若連最後一間都廠消失，日後如果急需買料「救亡」都難，希望同業盡量選用本地公司出品。

老闆提醒：高租金毀大南街

對於老字號結業，大南街的製衣配料天鴻製品（香港）有限公司楊旭立說，區內不少老店大多經營了數十年，有實力亦自置舖位，繼續以傳統形式經營，難免吃力不討好，「傳統一個客定10,000、5,000件，𠵱家訂十蚊、廿蚊，對佢嚟講可能嘥時間，呢啲老字號喺以前時裝業高峯期搵好多錢。乾脆賣個舖位出去仲係正數，反而養住班老夥計可能入不敷支」。

楊旭立解釋，布行、配料店生意走下坡早在十年前已發生，當時其舖位租金約50,000多元，現時跌至約30,000元，後來本地時裝業由盛轉衰，大南街有三分之一都是吉舖，加上淘寶網購熱，人們直接向內地廠商網購，不必經香港代理，生意再受挫，反而近年文青店舖進駐才恢復生氣。

雖然大南街cafe開得成行成市，但因疫症影響，業主去年減租5,000、6,000元，楊旭立未感受到有加租壓力。他認為文青客生意雖然只佔生意很小部份，但會為入貨提供靈感，「佢哋會講需要啲咩，係互動過程，我哋會因應需求去發掘。老實講呢幾年生意差咗好多，以前賣幾百、幾千件貨，𠵱家可能一個兩個五個，我就mark up一啲，量小，款式就盡量多。冇得一成不變，以前一樣嘢可以last到一、兩年，𠵱家一兩個月就要換款，要生存就要keep住更新」。楊旭立大讚店內貨品比別處更齊全，而且貼近潮流，例如有些坊間少見的六角蜂窩形絲巾扣；插扣除普通的上下插式，還有磁力吸附的斜開款式，頗具玩味。

天鴻坐鎮深水埗約18年，主力批發出口，原主力賣金屬鏈扣，但隨着區內好些賣「雞眼撞釘」的店舖結業，他便兼營各類配料。近年不少業界老字號結業，但楊旭立未感意興闌珊，「我係變化比較快嘅公司。生產唔係咁多，利潤唔可以同以前相提並論，但有成就感，想畀香港人買到。我哋呢類配件公司買少見少，學生、designer都有需求」，不過他提醒，大南街無法承受太高租金，「貴過一定水平啲人就會散，去到一倍、兩倍租，你就會毀咗呢個地方」。