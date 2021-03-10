因參加去年民主派初選而被控「串謀顛覆國家政權罪」，遭還柙至今已第10天的荃灣區議員岑敖暉和前立法會議員朱凱廸，今日分別透過各自的Facebook交代近況，並為香港人打氣。至今已被還柙183日的人民力量「快必」譚得志則透過親筆畫，為其他46位遭控告的民主派人士互勉，並留言指：「載着40幾人的列車，車上的人不要望着未知的前方，而忘記路上的風景喔。」

朱凱廸今日透過其Facbook專頁「獄中傳話」，一邊引述聖經文，一邊交代個人近況寫道：「『不要為明天憂慮，因為明天自有明天的憂慮，一天的難處一天當就夠。』（馬太福音6章34節） 人精神，食得，瞓得，有水吹。感謝大家掛念。」

岑敖暉開Patreon 發放獄中書信

岑敖暉亦透過其Facbook專頁發表題為「風雨同行」的文章，指從報紙知道過去一周香港人「好辛苦」，「想提大家要記住，『越爛嘅牌越要比心機打』。」他又指，雖然身陷囹圄，但仍想與大家連結、交流，故特別開設了Patreon，內容會有他的獄中書信等。所有款項扣除郵費等開支後，將全數用於支付其獄中所需，例如私飯、報紙等。

岑敖暉Patreon：http://patreon.com/lestershum93

譚得志Patreon：https://www.patreon.com/fastbeat2020

陳劍琴公務探訪岑敖暉受阻

另外，荃灣區議員陳劍琴今天在Facebook指，上周六去信署方申請公務探訪被還柙的岑敖暉，商討明天的區議會事宜，卻被告知「印象中是不批准」，而署方的回信也沒有明確交代是否獲批。陳在帖文中批評署方的回覆「模稜兩可」、「製造不必要的行政程序」，直指若署方有政治考慮，不如乾脆承認以後都不能以公務探訪的方式與岑會面。

至於民主黨林卓廷的Facebook則指，收柙中但未被定罪的犯人有權選擇向持有合法牌照食物供應商購買餐膳（俗稱「私飯」），惟林堅拒申請私飯，稱會慢慢習慣獄中的膳食，更說每餐一格白烚菜、一格白烚肉、一格飯，笑說「咁樣食都幾健康」，形容林已從容面對一切。

信件收集點

彭卓棋：香港赤柱馬坑邨駿馬樓2號地下

王百羽：天恒邨恒麗樓地下

劉頴匡：沙田顯徑邨顯祐樓地下8號

鄭達鴻：炮台山長康街20號中天樓地舖（傅佳琳陳嘉佑議員辦事處）

李予信：炮台山長康街20號中天樓地舖（傅佳琳陳嘉佑 議員辦事處）

張可森：屯門石排頭路15號翠林花園地下11B號舖（潘智鍵區議員辦事處）

胡志偉：九龍黃大仙雙鳳街16號1樓（鄧惠强議員辦事處）

譚凱邦：荃灣蕙荃路22-26號綠楊新邨平台地下（近H座） 或馬灣大街村中218號地下B室

余慧明：尖沙嘴柯士甸路20號保發商業大廈1603室

伍健偉：天水圍嘉湖+WOO一期251室（關俊笙、林進及侯文健議員辦事處也代收）

岑子杰、梁國雄：長沙灣永明街3號泰昌工廠大廈4樓B2室（社會民主連線收）

「快必」譚得志、「慢必」陳志全：九龍灣宏光道7號興力工業中心619室（人民力量收）

朱凱廸：元朗水邊圍邨康水樓地下101室

岑敖暉：上環郵政局郵政信箱33854號

袁嘉蔚：田灣田灣邨田麗樓地下8號

何桂藍：九龍中央郵政局郵政信箱73962號（信封面毋須註明收件人）

黃之鋒：九龍中央郵政局郵政信箱73962號 （信封毋須註明姓名）

吳敏兒：九龍彌敦道557號永旺行19樓（信封面註明：去信予吳敏兒）

徐子見：柴灣漁灣邨漁順樓地下29號舖（信封面請註明：和你做筆友／和你寫—給子見）

劉澤鋒：小西灣富景商場1樓112號舖曾因瑩議員辦事處

民主黨 : 九龍彌敦道776-778號恆利商業大廈4樓

其他被囚者：九龍荔枝角青山道485號九龍廣場1101室（由石牆花代寄送）

註：部份組織仍在整理收信資料，稍後再有詳情

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