武漢肺炎去年初爆發，市面上一罩難求。海關在多家藥房及排檔「放蛇」，揭發七家店舖出售的口罩含菌量超標，分別達0.15至11.5倍，店舖負責人被控供應不安全消費品罪，涉事藥房則被票控供應、製造或輸入不安全消費品罪，違反《消費品安全條例》。其中一名公司董事及藥房今日在東區裁判法院認罪，各被罰款5,000元。裁判官林希維指，被告提供防疫用品，有必要確保衞生安全，惟基於涉案口罩含菌量低，加上初犯，故罰款了事，但同時警告倘若再犯必判監禁。

林官指出，案件初犯最高刑罰是罰款10萬及監禁一年，再犯則是罰款50萬及監禁兩年。被告作為提供防疫用品的供應商，必須確保安全才能出售，責無旁貸，「呢啲近口嘅防疫用品，十個買十個都唔會驗，就咁戴咗佢，危險情況幾咁高」。

被告黃香古，面對一項供應不安全消費品罪，而其代表的藥滙有限公司以龍城大藥粧經營，則被票控一項供應/製造/輸入不安全消費品。林官鑑於涉案口罩數目及金額不多，兩被告各罰5,000元。

案情指，去年2月7日，海關放蛇假扮顧客，前往駱克道店舖，以1,497元購買三盒Breathe Easy口罩，其後委託認可化驗所作衞生標準測試，根據檢測報告，細菌含量超出標準0.4倍，但屬低風險程度。

沒有聘請律師的被告求情指，自己只是幫人掛牌，月入兩萬元，雖然身為董事，但案發時仍未曾返工，直至接獲海關聯絡才知悉事件。他又稱現已離開行業，保證不再犯案。

根據資料，另五名負責人連同四家藥房早前已認罪，各被罰款4,000元至12,000元不等。

【案件編號：ESCC241、ESS715/21】

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