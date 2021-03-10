保險公司後勤職員2018年與女友及友人到越南旅遊後，向AXA安盛提出旅遊保險申索，訛稱他與女友的手機均在旅程中損毀，並且遺失太陽眼鏡，獲賠約5,500元。惟保險公司及後發現維修單據屬虛假。職員在2019年底被捕前一天，得悉友人遭廉署調查，遂將消息告知案發時的女友、亦即當時的妻子。職員最終被控串謀欺詐及披露調查細節罪，早前在東區裁判法院認罪，今被判接受100小時社會服務令。

被告蔡子榮（29歲）原於AIA任職高級櫃位營業代表，早前承認一項串謀欺詐罪及一項披露調查細節罪。

辯方大律師陸偉雄早前求情透露，被告妻子因涉婚外情，兩人已離婚，被告當年犯案出於貪念。辯方今日再求情指，事件經傳媒報道後，被告於認罪翌日已遭公司即時解僱，惟被告並無因此放棄自己，亦無躲懶，昨日已開始一份夜更電子查核員工作。

大律師又指，被告的社會服務令報告內容正面，且被告已有深刻反省，感到後悔，建議法庭採納中度時數的社會服務令。控方亦證實已獲賠償。

裁判官王證瑜指，被告無案底，大律師亦已為被告道盡有利的求情，報告內容正面，受害公司已獲全數賠償，因此接納感化官建議，判被告接受100小時社會服務令。

當年與被告同遊越南的友人同涉向安盛騙取保金，被控兩項企圖欺詐罪，及後獲判守行為12個月，罰款2,000元。

【案件編號：ESCC2426/20】

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！