【本報訊】北京政府擬修改香港特首和立法會的選舉辦法，確保由「愛國者治港」，扼殺反對派的生存空間。美國參、眾兩院的外交委員會的跨黨派議員前日為此發聲明回應，批評北京試圖再收緊香港自治權，違反對國際社會的承諾，並提到他們過去兩年已通過法案，敦促拜登政府使用這些工具，與盟友和夥伴建立其他機構支持香港人。

該份聲明獲多名國會重量級人馬支持，包括民主黨籍的參院外交委員會東亞小組主席馬基（Ed Markey）、小組資深成員兼共和黨元老羅姆尼（Mitt Romney）和民主黨籍的眾院外交事務委員會亞洲小組主席貝拉（Ami Bera），旨在譴責人大計劃明日表決增加香港選舉制度的限制。

他們表示十分關注相關修訂，認為這些變動只會讓北京政府進一步收緊港人自治權、基本自由和人權，繼續在香港加入獨裁制度，並批評北京再一次違反1984年《中英聯合聲明》下的國際承諾，以及香港《基本法》下的義務。他們又質疑中國政府的說法，認為「真正的愛國者」並非只會說「是」的人，而北京排擠香港民主派的行動只凸顯出自身的不安。

此外，他們承諾美國議會將繼續一致地發聲支持香港人的自由、民主和公義，又提到他們過去兩年已通過法案，給予行政機關新工具保障守護自治權和基本自由的香港人，並表示將敦促拜登政府使用這些工具，與盟友和夥伴建立其他機構支持香港人。

英國首相約翰遜發言人就北京擬修改香港選舉辦法作回應，表明英國深切關注北京將修改香港選舉制度，強調英國政府正觀察全國人大會議。約翰遜發言人說：「我們深切關注提案，正密切關注全國人大會議的結果及香港選舉制度可能產生的變化，我們敦促中國當局捍衞對香港人的承諾。」

指審訊不公 學者籲律師勿赴港

另外，聯合國人權理事會日前召開第46次會議，出席會議的國際律師協會人權研究所總監Helena Kennedy發言時批評中國打壓人權，不應自稱有法治，批評國安法下公平審訊不受保障，包括有案件不設陪審團，並由指定法官審理，「法治是由獨立法官、律師處理案件」，又指若大律師公會甚至法官私下表達憂慮，相信相關意見會被重視。

她又說會鼓勵普通法國家不再讓律師到港處理案件，質疑那些法官會淪為政權玩物，「獨立的律師應手牽手維護法治」，若英國法官聯合發聲明，表明因應香港現況不再赴港，會是其中一個重要之舉。Helena Kennedy強調，屬國際協議的《中英聯合聲明》正被撕毀，聯合國必須採取嚴肅的行動反對中國的行為。