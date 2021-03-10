47名民主派人士因參與去年初選被控「串謀顛覆國家政權罪」，當中43人因不准保釋已被還押逾1星期，何桂藍與黃碧雲被囚於大欖女懲教所內。曾到法院旁聽案件的藝人黃耀明與前學民思潮成員李德雄，今赴院所探望何桂藍，並帶了零食、電芯等物資，供何在獄中使用收音機，接收外界資訊。

黃耀明今午帶同朱古力和牛肉乾等零食探望何桂藍。他指何看起來很精神，「仍然好positive（正面），對於佢自己做嘅決定。」他指，因何目前被單獨囚禁，相當專注於寫文章消磨時間，有別於以往在鍵盤上打字，笑言「而家寫文寫到手痛」。

黃耀明：要還人情畀「瘋狂粉絲」

談到二人過往的交情，他承認何是他多年來的歌迷，「好瘋狂㗎佢」，憶述對上一次演唱會，何連續6晚捧場又送花，「我都要還呀，還返（人情）畀佢……佢叫我快啲做多啲歌畀佢」，未來亦會繼續來探望她。

黃説他首次來到大欖女懲教所探監，雖然登記過程順利，但因探訪室通訊設備簡陋，2人隔着玻璃，僅靠電話聽筒傳來對方聲音，「個電話好細聲，大家都好辛苦先聽到對話。」他呼籲公眾繼續關注被還押的人，「呢啲事可能仲會陸續有來發生，要關注佢哋，同埋佢哋喺入面嘅待遇」。

另外，黃碧雲將於明日就律政司提出保釋覆核於高等法院應訊，其丈夫理大醫療及社會科學院前副院長佘雲楚今則未見蹤影。

信件收集點

彭卓棋：香港赤柱馬坑邨駿馬樓2號地下

王百羽：天恒邨恒麗樓地下

劉頴匡：沙田顯徑邨顯祐樓地下8號

鄭達鴻：炮台山長康街20號中天樓地舖（傅佳琳陳嘉佑議員辦事處）

李予信：炮台山長康街20號中天樓地舖（傅佳琳陳嘉佑 議員辦事處）

張可森：屯門石排頭路15號翠林花園地下11B號舖（潘智鍵區議員辦事處）

胡志偉：九龍黃大仙雙鳳街16號1樓（鄧惠强議員辦事處）

譚凱邦：荃灣蕙荃路22-26號綠楊新邨平台地下（近H座） 或馬灣大街村中218號地下B室

余慧明：尖沙嘴柯士甸路20號保發商業大廈1603室

伍健偉：天水圍嘉湖+WOO一期251室（關俊笙、林進及侯文健議員辦事處也代收）

岑子杰、梁國雄：長沙灣永明街3號泰昌工廠大廈4樓B2室（社會民主連線收）

「快必」譚得志、「慢必」陳志全：九龍灣宏光道7號興力工業中心619室（人民力量收）

朱凱廸：元朗水邊圍邨康水樓地下101室

岑敖暉：上環郵政局郵政信箱33854號

袁嘉蔚：田灣田灣邨田麗樓地下8號

何桂藍：九龍中央郵政局郵政信箱73962號（信封面毋須註明收件人）

黃之鋒：九龍中央郵政局郵政信箱73962號 （信封毋須註明姓名）

吳敏兒：九龍彌敦道557號永旺行19樓（信封面註明：去信予吳敏兒）

徐子見：柴灣漁灣邨漁順樓地下29號舖（信封面請註明：和你做筆友／和你寫—給子見）

劉澤鋒：小西灣富景商場1樓112號舖曾因瑩議員辦事處

民主黨 : 九龍彌敦道776-778號恆利商業大廈4樓

其他被囚者：九龍荔枝角青山道485號九龍廣場1101室（由石牆花代寄送）

註：部份組織仍在整理收信資料，稍後再有詳情

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