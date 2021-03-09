【本報訊】警方國安處年初首度引用國安法要求網絡供應商封鎖反送中運動網站「香港編年史」，令本港正式踏入「翻牆」年代。有澳門讀者向本報透露，當地電訊商近日亦疑似將該網站封鎖，而且連香港暫未封鎖的「HKmap.live」都無法連接，要透過VPN才能瀏覽。

有澳門讀者透露，他近日分別透過當地四大網絡供應商澳門電訊、中國電訊（澳門）、MTel電訊及澳門3測試，均無法連接香港編年史網站。本報另委託澳門居民測試，情況亦相同，須使用VPN「翻牆」才可如常瀏覽。

議員質疑當局封網

香港首度封網時，本報發現與編年史共用同一伺服器IP的逾百個網站均一併被封，當中包括國際醫學期刊、創投公司網站等，估計網絡供應商是直接針對「編年史」IP位址封鎖。

最新測試發現，澳門現時與本港封網初期情況相若，與編年史共用IP的不相關網站同樣全數被封，估計當地亦是以IP進行封鎖。至於編年史其後為避過封鎖而購入新網域「blockedbyhk.com」及「goodhope.school」，在港現時已經列入封鎖之列，但在澳門可如常連接。本報已就事件向澳門政府及四間網絡供應商查詢，昨晚未獲回覆。

澳門立法會議員區錦新指，印象中過去至今當地未出現過政府部門要求網絡供應商封鎖網頁等做法。他強調如因涉犯罪、文化風俗等理由欲取締特定網站，當區須透過正式法律途徑向網絡供應商提出要求，「要光明正大跟足程序，唔可以秘密命令」。由於他目前仍未掌握詳情，有待相關部門或網絡供應商回應。

但他補充，按現行法例，澳門政府可據《網絡安全法》要求網絡供應商封鎖特定網站，估計即使事件屬實，也未必與國安法有關，「澳門國安法2009年透過正常本地立法程序通過，同香港嘅情況好唔同……並無涵蓋（封網）呢個範疇」。