大埔警區一名警長涉嫌知法犯法，在執行一宗冚賭行動期間，將撿獲作證物的兩副麻雀取走。有同袍不值所為舉報揭發，警隊誠信審核行動小組其後展開調查，去年8月以涉嫌企圖盜竊罪名拘捕涉事警長。該名被捕警長最終被控一項在公職中行為失當罪，案件今日在粉嶺裁判法院提堂。辯方申請押後至4月13日進行答辯，被告獲准以一萬元保釋外出，按方要求增加不得騷擾案中證人作為保釋條件。

被告黃文浩（34歲）報住於警察已婚宿舍，控罪書未有如常列出被告的職業。被告應訊後離開法庭，由朋友駕駛私家車直駛入法院範圍，讓被告衝入車廂後再高速駛走，場面驚險。

控罪指被告於去年8月4日身為公職人員、即警務人員，在執行公職過程中無合理辯解而故意、有意圖及不合法地作出失當行為，即在新界粉嶺和隆街22號地下後舖內進行調查期間，接受或挪用兩副麻雀，並且隱瞞或未有向王裕昌、馮達仁、江偉峰、警區指揮官、總警司或香港特別行政區政府申報或披露上述事宜。

辯方申請案件押後答辯，以便索取控方文件及提供法律意見。控方不反對押後及保釋，惟要求增設被告不得騷擾案中證人、不得離港並且須向警署報到等作為保釋條件。辯方亦主動將原有1,000元保釋金增加至1萬元，最終獲批繼續保釋。

據報事發於去年中，一名隸屬大埔警區特別職務隊的沙展疑搗破區內一個非法賭檔，其間將撿獲的兩副麻雀偷走，有同袍得悉事件後不齒其行為，於是向上級舉報。誠信審核行動小組其後主動介入調查有關事件，去年8月9日以涉嫌企圖盜竊罪名拘捕涉事沙展，並將他停職候查。

【案件編號：FLCC338/21】

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