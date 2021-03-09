【本報訊】前年8月31日港島區遊行演變成警民衝突，16人事後被控暴動罪，繼早前14人先後脫罪一人判監後，餘下一名19歲男學生被指夥同掟汽油彈人士犯案，案件日前亦審結。區域法院法官姚勳智昨裁決指，追捕被告的速龍隊員聲言目擊示威者兩度投擲汽油彈，惟現場片段及另一警員的證供均未能支持這點，令法庭質疑其觀察，不能安心依賴他的證供，裁定被告罪名不成立。

連同本案被告，共15名牽涉前年8.31港島衝突的被告獲判無罪。事件涉及銅鑼灣及灣仔三個不同地方，控方分三案處理。脫罪15人中，社工陳虹秀更被裁定表證不成立，惟律政司已就其中12人的案件提上訴，有待排期審理。事件中只有一名義務急救員罪成，判監四年及罰款5,000元。

冀公眾關心47子

被告葉君誠（現年20歲）庭外說事前以平常心面對裁決，聞判後不至於感開心，但心情已平復，希望公眾繼續關注其他被捕和判囚的手足，特別是牽涉初選案的47名民主派人士，「唔淨只知道邊個要上庭，而係真係要關心」。被問全身而退後想做甚麼，被告除表示想「食餐好」之外，本身是YouTuber的他亦會繼續剪片，「繼續做自己鍾意做嘅嘢」。

被告昨獲YouTube頻道「試當真」成員許賢到庭支持，被告本人也在庭外即場拍片透露感受，指獲判無罪後終不用每周到警署報到。他說：「成日剪剪下片，又要趕住起，又要趕住去報到，不過𠵱家唔使。」

姚官裁決指案發時銅鑼灣崇光百貨外有200至300人聚集堵路、架設路障、叫囂和以雷射筆照射警員，及後更有人向警員投擲汽油彈。姚官認為上述情況是非法集結，又有人使用暴力，無疑構成暴動。

姚官指控方依賴速龍小隊警員11067蕭小虎的觀察、即看見四名示威者彼此靠得很近，其中兩人向他投擲汽油彈。姚官自言已再三翻看相關片段，惟除看見蕭供稱首度有汽油彈落在其腳邊一幕外，所有片段均不能反映蕭所稱的第二次被汽油彈襲擊事件。而蕭所稱該批示威者身處的中國銀行門外片段能鳥瞰蕭追截示威者的情況，惟該片段同樣沒顯示相關情節。

控方審訊時另傳召一名協助蕭制服被告的警員作供，稱參與追捕後不久已發現蕭正在制服被告，而現場不見有其他投擲汽油彈事件。

姚官表示現場情況混亂，雖然辯方同意戴上頭盔、持白色膠袋和長遮的被告現身人群之中，行為自招嫌疑，但片段未能拍到他曾作出破壞社會安寧行為。姚官質疑蕭的觀察未獲片段或其同袍證供所支持，故難以安穩地依賴。

案件編號：DCCC46/20