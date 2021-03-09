【本報訊】五歲女童疑遭生父及繼母虐待致死，案件昨續審。比她年長三歲的胞兄續透過視像系統作供，惟他作供期間手不斷顫抖，口一直含着紙巾，自言「含咗好耐」；當被問及案發詳情時，男童近乎所有問題皆以「唔記得」作答。惟男童透露繼母經常懲罰他，「我做啲嘢有我原因，但佢咩都唔知就罰我」。

兩兄妹的生父、繼母否認謀殺女童Z，第三被告則是繼母母親，她否認虐兒罪。發於2017年8月至2018年1月。

「繼母成日罰我」

現年約11歲的X昨接受辯方大狀吳政煌盤問，吳指父親想教X「做乖嘅小朋友」才會打他，X答「唔清楚」。吳續問X是否已從錯誤中獲取教訓，他表示已經忘記了。吳此時留意到X的手不斷顫抖，問：「你冇嘢吖嘛？」X表示只是覺得緊張。法官黃崇厚及後則發現X的嘴裏有東西，問他放了甚麼入口，X答是紙巾，並自言「含咗好耐」。黃官勸喻指為免肚疼，還是不要吃紙巾。

吳問X與繼母的關係是否不順暢，X不同意。吳再問二人關係是否良好，X表示一開始尚算喜歡繼母，但自從搬到第三被告住所後，「佢成日罰我，我做啲嘢有我原因，但佢咩都唔知就罰我，咁我咪唔鍾意佢囉」。

辯方續指，繼母曾要求X及Z抄寫默書數次，但X從沒做到；兩兄妹又不肯刷牙洗臉及洗澡，繼母曾提醒兩人但不獲理會，才懲罰兩人瞓睡袋；而Z更於睡袋內大便，「啲屎周圍都係」，需要繼母清理，X皆稱忘記了。辯方又指，當父親欲以藤條打X時，第三被告曾伸腳阻擋親父動手，X亦稱忘記了。案件今續。

案件編號：HCCC28/20