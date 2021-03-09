與東毛為鄰的素食黃店「素年」去年6月疫市進駐，為深水埗的第二分店，店主夫婦Kay和Kit見本店僅在疫潮初期受影響，後期漸漸恢復人氣，鄰近的cafe每逢周末都大排長龍，以為疫潮快見頂，自覺有更大議價空間，便毅然租下千呎地舖六年，近日附近面積相若的舖位租金已比去年6月增加三、四成。

Kay知道有些業主寧可加租，令原有布行退場，轉租予文青店。不過他們去年初租舖時，舖位已空置半年，業主以前都是布行，數年前結業出租。對於有網民指摘文青店逼走布行原料店，Kit認為不能一概而論，「責任始終喺業主度，加價唔係租戶決定，趕走原本租客嘅係業主，唔係下一個租客」，又指年輕人缺乏資金，負擔不起旺角、中環的貴租，惟有選擇租得起又有人流的深水埗。

真良知 做好本份盡力助人

兩口子與深水埗淵源甚深，Kay的媽媽以前在長沙灣道開服裝批發店，Kit的爸爸則在汝州街開布行，在十年前結業，當知道女兒在此開店，反而擔心沒有人流。二人自小在深水埗長大，見證此區由布行原料廠，轉型到現時書店、黑膠唱片店、選物店、本地刺繡服店等，比尖沙嘴只有金舖、藥房、連鎖店有趣得多。同一條街上，有南亞族裔開設的雜貨店，有數元一杯masala tea，亦有數十元一杯精品咖啡。「我覺得最緊要係多元化，如果去到個點係全部開晒咖啡店，連街坊本身會幫襯嘅茶餐廳、粥舖都要執，佢哋冇晒選擇，咁就好大問題。但𠵱家好多吉舖，只係擺多樣新嘢喺度，唔係replace咗舊嘢，係多咗選擇畀街坊。」Kay說。

二人一直努力拉近與街坊的距離，例如進門左邊陳列櫃，搜羅了本地醬油廠出產的醬油、蘋果醋等調味料，與街市價錢相若，亦出售多個本地農場種植的香港蘿蔔，還有拒絕壟斷的「光城香米」。去年區內旅舍「Wontonmeen」因為疫情沒有外國旅客入住，便以低價招待了一些無家者居住，素年便去到該處為他們煮飯，「無家者未必好多出街食飯嘅體驗，好少坐低一班人食飯，Wontonmeen邀請我哋去煮餐飯畀佢哋食，除咗食飯又有得聽歌」，餐廳亦有義賣T恤，把籌得的款項用來購買本區其他餐廳的飯券，長期請無家者吃飯。

作為一家黃店，他們認為要做好自己的本份，盡力幫助區內有需要的人，才是真正的良知，文青店並不一定與民生割裂。