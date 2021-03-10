北京兩會召開期間，全國政協副主席、前特首梁振英透露有意再選特首，令下一屆特首寶座競逐戰再白熱化。坊間有傳林鄭月娥仍有冧莊機會。林鄭日前拒評是否參選特首的問題，「奶粉」之一的行政會議召集人陳智思則指，據其了解，林鄭絕對沒有時間及空間考慮參選下屆特首的問題。

正在北京出席兩會的港區人大代表陳智思接受港台訪問時引述，林鄭向他指，目前只想做好今屆政府的事情，尤其未來有複雜議題，再加上疫情，均是首要處理的議題，她亦想完成部份競選承諾。至於會否支持前特首梁振英參選，2012年獲時任特首梁振英委任為行會成員的陳智思稱，梁振英曾任特首，並加入政治系統一段長時間，絕對有資格及能力勝任特首一職，但又指梁現為全國政協副主席，要處理國家議題，參選問題要視乎其個人意願。

早年經常成為特首「黑馬」的陳智思再度表明，自己無興趣參選下屆特首，主要因其個人事業，無可能放棄工作全職參與政府工作，認為有很多人符合愛國者要求，亦比他更有資格參選，不點名指現有政府管治班子，或過去曾參政、在政府內工作的人絕對有資格參選。

料立法會選舉不會再押後至明年舉行 明白港人短期內對選舉制度失望

北京「改革」立法會選舉在即，9月能否如期舉行立法會換屆選舉成疑，早前有消息指政府或先舉行選委會選舉、再於12月辦立法會選舉；陳智思稱據其了解，特區政府希望今年內完成立法會及選舉委員會選舉，至於次序是否需要調轉，則要視乎實際情況。他直言，完善選舉制度的時間非常緊湊，要經人大常委會及本地立法程序，涉及修改法例，並要進行選民登記，但指立法會選舉已延遲一年舉行，相信不會延至明年才舉行。

他亦歸隊力撐人大「改革」香港選舉，指過去幾年有少數立法會議員拖慢議會進度，打着針對及抹黑中央等旗號，令中央擔心香港的民主路是否向正確方向前進，一國兩制能否繼續，指中央先後訂立「港版國安法」及「完善」選舉制度的部署，是希望繼續推行一國兩制，但前提是確保香港不會變成顛覆國家的平台。他稱，明白港人短期內對選舉制度感到失望，未必再熱心於政治，相信要時間重建國家與香港人的互信。

在港參政或做官絕對沒需要愛黨 惟要尊重共產黨是執政黨

談及有關「愛國者」要求，陳智思認為是要接受和認同《憲法》，效忠《基本法》，絕對不能鼓吹港獨，若參政者目的是癱瘓政府或議會，相信未必會被接受。至於愛國是否等於愛黨，他稱在港參政或擔任官員，絕對沒有需要愛黨，但要尊重憲法中共產黨是執政黨，不能打着推翻共產黨的旗號，否則就不應該參政。

問及曾叫過「結束一黨專政」口號者是否不可以加入政治體系？陳只稱，相信會透過相關機制決定，視乎對方是純粹叫口號還是有目的地鼓吹他人。陳並估計，未來增設的參選者審查委員會會監察從政者日後的行為，是否與其承諾及誓言相符，有關安排會避免如以往選舉，將審核責任及壓力放在選舉主任一人身上。

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