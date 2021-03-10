民主黨屯門區議會主席陳樹英去年入稟法庭，就民政事務總署因她涉借出辦事處協辦民主派初選而拖延批出5.3萬元薪津一事提告。律政司申請剔除案件，今在小額錢債審裁處提訊。審裁官向陳坦言似乎無權受理案件，「問題係申領未有結果，你話佢拖欠，但佢到呢一刻都冇話拒絕」，直言小額庭不能越俎代庖，「睇唔到我哋點樣可以代替署長審批」。陳樹英考慮後，當庭決定中止申索。

陳樹英散庭後表示，根據審裁官所言，同類案件似乎難以在小額庭提出申索。她會與其他議員分享經驗並再尋求法律意見，以及等待區議員盧俊宇的同類申索結果，「未完全絕望」。她認為審裁官是「希望我哋停一停」，讓雙方自行協商，尚未需要上庭處理。

陳在庭上解釋審批遇到的阻滯。她已聲明沒有借出辦事處作初選票站，惟署方續要求她的員工聲明在辦公時間以外沒有使用辦事處做初選工作，但她認為自己無權叫同事就工餘活動作聲明。署方又索取員工出勤紀錄為證，但陳指其辦事處規模細，並無打卡制度，只能交代辦公時間。

署任主任審裁官葉樹培指，民政署尚未正式拒絕批發款項，「法庭何來有權柄去審批薪津申領」。陳稱早前已聯絡署方，建議一些解決方案，葉官指同樣無權干涉，「我哋唔係監督政府部門做得啱唔啱，作為合唔合理」，直言案件「本質係無異於要求法庭越俎代庖」，代替署長審批。

陳指若署方一直不做決定，她豈非無法申索。葉官只謂「有冇其他途徑，你要自己去尋求法律意見」。陳表示可再與署方商討，建議押後案件。惟葉官自言無法指示政府與她商討，而案件已安排於今天辯論法庭管轄權問題，反問陳會否考慮中止申索。葉官強調，既然署長未作決定，法庭又憑甚麼基礎判決勝負。

陳說，如果滿足了署方的要求，對方仍拖延，希望法庭可作仲裁。對此葉官亦有質疑，到底薪津指引有沒有交由法庭仲裁的機制，法例又有否授權小額庭審批區議員薪津。陳表示平時處理街坊求助，都會說口頭協議也是協議，那麼薪津指引「係咪比口頭協議多啲嘢」，陳又質疑署長是否可選擇性審批。葉官重申無權處理。

葉官指出，如果陳不中止聆訊，便會正式處理律政司以欠缺理據為由剔除申索的申請。經過短暫休庭考慮後，陳決定中止申索。

【案件編號：SCTC29038/20】

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