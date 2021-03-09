本地正經歷第四波疫情，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港武漢肺炎疫情放緩，然而昨日（9日）急增21宗璀診個案，不過當中較多為輸入個案，佔13宗，而本地個案則只有8宗，源頭不明個案僅3宗。

尖沙嘴K11 MUSEA名潮食館疑再度擴大，銅鑼灣海饌海鮮牛扒餐廳懷疑受影響，1名去過名潮食館的患者，2月22日下午去過海饌用膳，同日有3人受感染，包括昨日新增的1宗個案。衞生防護中心呼籲同日去過餐廳的人士與中心聯絡，而餐廳職員則再需要檢測。

另外昨日仍有少過10宗初步確診個案，當中包括1名26歲的觀塘功樂道香港心理衞生會樂道居院舍的男活動助理，患者早於2月22日出現病徵，但反覆多次測試都未驗出病毒，至3月8日進行支氣管鏡檢驗並在其分泌物中驗出病毒，並已檢驗出抗體。另外兩宗源頭不明的初步確診，分別為58歲居於海峰花園的男子，潛伏期去過不少餐廳及於華景山莊與友人打網球；以及1名27歲男子，於西營盤Ursus Fitness健身室工作，多名跟他上課的人士需要檢疫。

政府昨晚公佈，有4幢大廈及3個工作場所需納入強制檢測，在2月24日至3月9日期間，去過相關地點逾2小時者，須在3月11日或之前檢測；若已在7至9日檢測，可獲豁免。

3.9強制檢測場所

住宅 （到訪者）

●西營盤威利麻街星輝大廈

●北角英皇道康威大廈

●粉嶺牽晴間1座

●東涌藍天海岸1座

工作場所 （職員）

●銅鑼灣皇室大廈35樓安達人壽香港

●觀塘創紀之城1期渣打中心8樓渣打銀行

●大埔汀角路與南運路交匯處土木工程拓展署工務區域試驗所

北京3.15起禁深喉唾液陰性檢測者入境

北京市政府公佈自3月15日起，將調整由香港入境北京人士有關核酸檢測的規定，由香港直航入境北京的旅客，必須持有香港特區政府認可的本地醫療機構發出的7天內有效核酸檢測陰性結果證明，而證明中註明的檢測採樣方式必須為鼻咽拭子或鼻腔咽喉合併拭子，6歲以下兒童則以咽喉拭子作為主要採樣方式。航空公司將在登機時查驗有關證明，如證明中未採取上述採樣方式或未註明採樣方式，將不予登機。港府呼籲市民留意，索取註明檢測採樣方式為鼻咽拭子或鼻腔咽喉合併拭子的核酸檢測陰性證明，並配合航空公司的登機查驗工作。

增3流動採樣站為外傭檢測

勞工處今（9日）公佈，將於3月14日及21日，連續兩個星期日為外傭提供免費檢測服務，無須預約，地點設在外傭經常聚集的地方，包括中環遮打道行人專用區、銅鑼灣維多利亞公園興發街入口及荔枝角公園入口，時間為上午10時至下午5時。

勞工處又呼籲職業介紹所和僱主鼓勵及協助外傭前往指定的流動採樣站，接受免費檢測。

餐飲前線街巿檔販 免費檢測延至3.31

食環署宣佈，為達致「應檢盡檢」的目的，會繼續為特定群組，包括高接觸群組的餐飲業務前線員工、街巿攤檔從業員及駐場人員、持牌小販及凍房從業員等，安排免費病毒檢測，有關計劃的網上登記截止日期已延至3月31日，曾經登記並已檢測的高接觸群組亦可再次登記。而根據計劃，檢測承辦商Prenetics Limited會負責提供採樣及檢測服務。

食衞局又公佈，會繼續為全港建造業工地人員在3月內提供一次免費自願檢測服務。合資格人士可由即日起於網上預約檢測。合資格人士須透過「社區檢測中心預約系統」預約，方可接受免費檢測服務。未有預約者將須自行繳付240元的檢測費用。

各區增流動採樣站 免費強檢重開場所職員

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府決定免費讓他們到19間社區檢測中心檢測，亦在各區增設流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

政府今日（10日）在西營盤李陞街遊樂場增設流動採樣站，為當區居民及工作人員強制檢測。此外，位於鰂魚涌社區會堂停車場的流動採樣站，會延長服務至3月11日。

供所有市民

●黃竹坑遊樂場2號足球場（至3月14日）

●中環愛丁堡廣場（至3月14日）

●黃大仙廣場（至3月14日）

●佐敦佐治五世紀念公園7人足球場（至3月14日）

●旺角麥花臣遊樂場（至3月14日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至3月14日）

●元朗安興遊樂場（至3月14日）

●天水圍天瑞體育館（至3月14日）

●屯門蝴蝶灣社區中心（至3月12日）

●沙田大會堂廣場（至3月14日）

●大埔社區中心籃球場（至3月14日）

●東涌北公園7人硬地足球場（至3月12日）

供重開場所之強檢職員

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至3月14日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至3月14日）

供該區須強檢居民及職員

●西營盤李陞街遊樂場（3月10日至11日）

●鰂魚涌社區會堂停車場（至3月11日）

●橫頭磡邨宏禮樓側籃球場（至3月10日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至3月14日）

●長沙灣政府合署（至3月10日）

●粉嶺綠悠軒第6座L1大堂出口外（至3月10日）

供外籍家庭傭工

●中環遮打道行人專用區（3月14日及21日）

●銅鑼灣維多利亞公園興發街入口（3月14日及21日）

●荔枝角公園入口（3月14日及21日）

車牌筆試及排期服務3.15恢復

運輸署指將於3月15日起恢復駕駛筆試（甲部試）及的士筆試服務。因筆試服務暫停而未能筆試的考生，將陸續獲個別通知其新定的考試日期。同日亦將恢復駕駛考試排期服務，包括駕駛考試排期事務處即時申請的櫃位服務、處理首次及重考生駕駛考試申請、駕駛考試延期申請、網上預約駕駛考試服務及重考生快期電話預約服務。運輸署亦不忘呼籲進入駕駛考試排期事務處及筆試中心的市民使用「安心出行」流動應用程式。

第二輪指定檢疫酒店多4間

另外，政府公佈第二輪指定檢疫酒店名單，新增4間酒店，分別為觀塘區的愛得甫酒店、南區的奧華時尚精品酒店.南岸、荃灣區的香港遠東絲麗酒店，以及油尖旺區的香港海景絲麗酒店。名單有效期原定由2月20日至4月20日，為期2個月。其中觀塘區的愛得甫酒店和南區的奧華時尚精品酒店.南岸，已於1月30日起提早運作。這些酒店除供抵港人士強制檢疫外，部份緊密接觸者都會選擇這些酒店檢疫。

本港疫情

●確診（截至3月9日16:40）

11,120宗（40日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

202宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多26人出院（第9550、10538、10729、10884、10885、10898、10905、10916、10921、10927、10940、10945、10947、10949、10963、10967、10968、10977、10988、10995、11016、11019、11027、11035、11059、11091號個案），

共10,662人（包括確診及疑似患者）

●住院個案

205名確診者仍留醫；

其中14人危殆（第1989、3496、6125、6607、6794、8018、8078、9612、9907、10358、10367、10851、10904、10984號個案）、

12人嚴重（第6386、7468、8221、9055、9135、9793、10083、10585、10865、10942、10953、11055號個案），

其餘179人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●九巴68X／2月6及9日／第10711號個案

●的士TR8063／2月11日／第10836號個案

●紅色小巴NB4143／2月16至18日／第10856號個案

兩岸疫情 （截至3月9日09:00）

兩岸疫情最新數字：大陸昨日（8日）新增8宗確診個案，全部為境外輸入，分別是四川4宗、上海2宗，以及廣東2宗。大陸累計確診90,002宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診969宗，死亡個案10宗。

外國疫情（截至3月9日08:20）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數超過1.17億，全球死亡人數逼近260萬。疫情最嚴重的美國，累計確診突破2,900萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超過52.5萬。印度確診人數超過1,124萬，死亡人數突破15.7萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數突破1,105萬，死亡人數超過26.6萬。俄羅斯、英國確診突破400萬，法國、西班牙、意大利確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有土耳其、德國、哥倫比亞、阿根廷、墨西哥。波蘭、伊朗、南非、烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、荷蘭等8國確診宗數均超越100萬大關。

●美國疾病控制及預防中心（CDC）周一發出最新指引，已「完全注射」（fully vaccinated）疫苗的公眾，與低風險人士室內聚會時，例如探望一位健康兒童或者孫子孫女，可毋須戴口罩，亦毋須保持社交距離，但在公眾場所仍須戴口罩。.

CDC指出，所謂「已完全注射疫苗」，是指接種最後一劑疫苗後兩周。

●英國政府數據顯示，驗出病毒陽性反應的人數已由前一天的5,177人減至4,712人，為去年9月28日以來的最低點。英國政府指出，截至7日午夜，全英已有逾2,237萬人接種第一劑疫苗。

●越南周一通報一宗疑似自台灣輸入的確診病例。根據通報，患者是44歲的台灣男性，2月22日從台灣入境越南，3月7日第2次檢驗結果為陽性，目前在醫院治療中。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 29,040,513 (525,701)

印度 11,229,398 (157,853)

巴⻄ 11,051,665 (266,398)

俄羅斯 4,284,408 (87,985)

英國 4,235,987 (124,801)

法國 3,969,586 (89,089)

⻄班牙 3,160,970 (71,436)

意⼤利 3,081,368 (100,103)

⼟⽿其 2,793,632 (29,094)

德國 2,513,768 (72,048)

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