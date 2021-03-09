【本報訊】疫情反覆，政府前晚又突閘封鎖前日有源頭不明個案的尖沙嘴華源大廈，通宵替500名居民檢測，結果再食白果未發現確診個案，有到來茶餐廳幫襯情侶被困一夜，至昨晨才獲准離開，十分無奈。當局其後發現大廈內有10人未進行強檢，已發出強制檢測令。

10人違強檢令

截至昨凌晨2時，行動中共有500居民接受檢測，沒發現確診個案，政府另派員到訪大廈內520戶，包括30多間賓館內約180個房間，其中約260戶包括賓館內約100個房間沒人應門。昨晨7時大廈解封，居民出示無染疫證明便可離開，至早上11時，警方及檢測人員開始拆走所有圍欄離場。港府表示，相關執法行動於上午約11時30分完成，發現約10人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。

這是繼上月23日突襲新蒲崗後，踏入牛年第二次封區檢測，葉先生前晚與女友到華源大廈地下茶餐廳晚膳，他指前晚8時大批警員出現指示食客不得離開，當時餐廳內五名食客被迫滯留一晚。另有市民指政府不封關永遠解決不到事件。

華源大廈前晚被列為強檢大廈，源於一名41歲家庭主婦住在華源大廈一間賓館，上周四發病鼻塞，翌日遞交樣本證實確診，當局曾經於上月17日向華源大廈發出強檢公告，並且進行突擊執法行動，共檢查華源大廈約290名居民檢測報告，其中約60人違反強檢規定。