環保署2018年向一間海外註冊公司批出環保園地段，以興建廢紙回收再造紙廠。惟該公司指環保署一直未能清理地段上的石屎障礙物，導致公司不能發展回收工程；環保署更以公司未交租且沒有發展回收業為由，強行終止租約。該公司昨入稟高等法院，要求法庭頒令租約仍然生效，政府須繼續履行租約條款。

原告為英屬維京群島註冊公司Rocsky International Limited，被告為香港政府。入稟狀指，原告於2018年與代表政府的環保署簽訂租約協議，向政府租用屯門環保園的4幅相連地段，以發展廢紙回收再造設施。該租約為期20年，原告須繳交月租近40萬元。

惟原告接收土地後1個月，發現其中3幅土地有凹凸不平的石屎阻礙物，遂通知環保署。環保署表示會清理，惟雙方多次聯絡後，該些阻礙物仍未被清除，導致原告未能使用土地。

及後因社會變得動盪及爆發武漢肺炎，雙方陷入膠著狀態。去年7月底，環保署指控原告一直未能交租，又沒有依約發展工程，決定終止租約。原告認為是因環保署沒有清空障礙物，原告才未能開工，遂要求法庭頒令該租約仍然生效，政府須繼續執行租約條款。

【案件編號：HCA360/21】

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