民陣前年10月發起九龍遊行但遭警方禁止，示威者在旺角堵路示威，多人被捕，當中包括中大學生會前會長區倬僖。區與另外四名男子否認非法集結與管有攻擊性武器等13罪，案件今開審。聲稱遇襲的警長供稱，案發時遭一名穿黑色衫褲的蒙面男子以鐵通襲擊，但他看不到施襲者容貌。受襲後他一直追捕疑犯，直至在附近街市截獲失足跌倒的其中一名被告，該被告被捕時使用「頭套或保暖頸巾之類」蒙面，但看不清是甚麼顏色，只記得是深色，至於鐵棒則在逃跑途中丟掉。

五名被告依次為謝煒洛（21歲）、區倬僖（21歲）、胡耀生（48歲）、梁馨駿（20歲）及楊卓穎（20歲），除胡報稱為機電工程署主任外，其餘四人均報稱為學生。他們同被控於前年10月20日在旺角亞皆老街近塘尾道交界參與非法集結，以及身處非法集結期間使用口罩或圍巾遮蔽面容。

另除區外，其餘四名被告均被控管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具罪，涉及石頭、磚頭、鉗、黑膠紙及膠索帶等物。區另被控管有物品意圖損壞他人財產罪，涉及一罐噴漆。謝則另被控襲擊警長X，胡另被控故意阻撓總督察Y。

警長X稱遇襲受到很大撞擊「膊頭都有啲痛楚」

警長X供稱，當晚他先到旺角亞皆老街及砵蘭街一帶清理路障，當時地上佈滿磚頭及障礙物。其後他從通訊機得知，約有50至60名身穿黑色衫褲的蒙面示威者在塘尾道一帶非法集結及堵路。他與同僚隨即乘坐警察小巴趕赴現場，並透過車窗看見約50至60名穿黑色衫褲的蒙面示威者，正往旺角道方向逃跑。X認為有理由相信這批人便是通訊機所指的非法集結人士，遂立即下車追截。

X指，他追到塘尾道與深圳街交界時，發現旺角道有一名身高5呎6吋、穿黑色衫褲、戴黑色頭盔、頸掛護目鏡的男子，正手持一條約3呎長的鐵通向他跑來。X見狀大叫：「唔好走，警察！」惟男子沒理會，反而從上而下舉起鐵通施襲，X遂舉起圓盾阻擋。

X續指，該男子隨即逃跑，途中將手中鐵通丟出塘尾道馬路，最後跑入深圳街街市。其間X一直緊貼追捕，直至男子在一個肉檔外失足跌倒後，立即上前制服，並知道那人是首被告謝煒洛。未幾，同袍將一支鐵通交給X保管，稱見到是該名施襲男子丟出馬路。

X表示，施襲男子的鼻、嘴巴及兩頰均被遮蔽，但看不清使用了甚麼物件蒙面，估計是頭套。雖然現場有街燈，但他看不到該男子有否攜帶袋子。X形容不到襲擊力度，只覺得受到很大撞擊，「膊頭都有啲痛楚」。審訊下午繼續。

【案件編號：KCCC559/20】

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