【本報訊】43名被還柙的民主派人士中，七名女被告分別還柙於大欖女懲教所及羅湖懲教所。當中最忐忑莫過於周四將進行保釋覆核聆訊的黃碧雲，其丈夫理大醫療及社會科學院前副院長佘雲楚昨去探望，指盼望周四開庭會傳來好消息，相信「仲有一線希望」。另一被告何桂藍的母親昨亦現身，她只有一個簡單願望，「淨係想嚟見吓個女」。

相對日前現身大欖女懲教所時不發一言，佘雲楚昨日神情略顯輕鬆，問到心情時他說：「壓力梗係有，𠵱家都係希望禮拜四開庭審時可以批准保釋。」對於結果，佘坦言「仲有一線希望」。

佘指妻子黃碧雲未因還柙失眠，相比上周頻頻上庭，他形容黃「精神好咗」，正在慢慢適應，又指黃暫時未申請私飯，待周四判決、若不獲保釋須繼續還柙才再考慮，「佢話呢度啲『皇家飯』都仲頂得住」。由於黃碧雲有磨牙習慣，佘細心地為她帶來牙套，最終牙套成功「過關」，但牙縫刷被「打回頭」。

袁嘉蔚記掛田灣街坊

同被還柙在大欖的還有何桂藍，何母昨中午帶同一大袋日用品到場，她感謝各界關心，但未談及女兒狀況亦不願受訪，只說：「我淨係想嚟見吓個女。」

至於收押在羅湖懲教所的黃子悅、袁嘉蔚、余慧明及吳敏兒、昨日分別有友人前來探望。前學民思潮成員何緯恆指，黃子悅已開始適應獄中生活，情緒亦較早前穩定，「冇咗啲『唔知點算』」的不安感覺。不過由於單獨囚禁，令她感到孤獨和想念親人，但可享用「私家飯」的咖啡，她精神甚好，食量亦增加。

前香港眾志常委何嘉柔探望袁嘉蔚後指袁精神不俗，想法正面，獄中生活作息較當區議員時正常，袁仍關心田灣街坊，但因單獨囚禁，整天待在獨立囚室，甚是磨人。

吳敏兒的朋友林小姐亦指，吳「精靈咗好多，心情都平靜啲」，但由於睡木板床，腰間舊患出現痛楚需要拉筋紓緩。醫管局員工陣線成員Anne指，余慧明的精神不錯，惟獄中生活甚為沉悶，希望「寫信師」多給她信件支援。