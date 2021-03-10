市民前年9月7日發起「和你塞3.0」行動，其間大批市民在沙田港鐵站內與防暴警衝突。三名男女被控暴動及拒捕等罪，案件下午續審。當晚進入站內驅散示威者的督察繼續作供，強調以他當時擔任東鐵綫指揮官兩個多月的經歷而言，本案屬單一事件，又謂當差16年以來從未遇上類似經歷，聲言：「我曾經感覺到自己可能會死嘅感覺。」庭上公眾聞言皆笑。

時任鐵路警區東鐵綫指揮官、督察1663劉俊豪下午繼續講述追捕用電筒照他的黑衫人經過。劉今早供稱，看不到以電筒照向他的蒙面黑衣人是男是女；他今午供稱，那人身高約5呎8吋，身材瘦削。劉又謂當他拉起被他與同袍按在地上的黑衫人期間，遭黑衫人咬其前臂及手套，令他前臂有瘀痕。

劉及後嘗試推黑衫人進入車站控制室內，惟至控制室門口時，那人用腳撐住門框。二人一輪糾纏後，劉成功將黑衣人推入控制室。其間他感到有不知名硬物撞到後頸，他自言不知物件從哪裡「飛」過來，也不知為何如此。

片段顯示警署警長向記者噴胡椒噴霧

劉續稱，關上控制室的門時，有示威者嘗試將門打開，他用身軀按住門加以阻止。未幾有白色粉末噴進控制室內，令室內「白晒」。劉表示吸入粉末後，感到肺部不適。劉關門後，控制室外的攻擊逐漸靜止，他則指示同袍34979以涉嫌襲警及拒捕罪名將該黑衣人拘捕，並在另一批同袍到場增援後被送院求醫。

控方播放多間傳媒片段，其中無綫新聞片段顯示警署警長50843向記者噴胡椒噴霧，鏡頭隨即被噴中。香港電台片段則顯示劉向人群噴胡椒噴霧，其身後的警署警長則多次持胡椒噴霧指向記者。

港台片段又顯示，劉在制服一名黑衣人期間，對該人捏頸，另一藍衫軍裝警員亦上前按著黑衣人頭部。未幾有人叫：「小心！唔好！斷頸！斷頸呀！」

控方播片後問劉，他今早供稱黑衣人身穿長袖上衣，惟片段顯示他所穿的上衣是短袖。劉對此解釋謂，形容黑衣人身穿長袖上衣，是因為當時看不到其前臂。劉稱不清楚黑衣人的前臂穿了甚麼，惟強調制服他時看見其前臂有緊身衣物，而很多反修例示威者的衣著也與此類同。

本案共有三名被告，其中女經理劉婉玲（46歲）及任職活動策劃員的謝嘉綸（44歲）同被控一項暴動罪，控罪指他們在沙田港鐵站和其他身份不詳的人參與暴動。劉另被指襲擊督察1663。電腦技術員李俊霖（28歲）則被控拒捕及管有攻擊性武器罪，控罪指他在沙田站抗拒督察1663，以及在該站B出口管有兩支雷射筆。案件明天續審。

【案件編號：DCCC33、193/20】

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