【武肺第四波】

【本報訊】本港昨新增21宗武漢肺炎確診個案，本地個案佔八宗。早前爆疫的尖沙嘴K11 MUSEA名潮食館，疫情疑擴散至其他食肆，名潮一名食客潛伏期曾到銅鑼灣海饌海鮮牛扒餐廳與朋友午膳，同一天在該餐廳分坐三枱的三名食客其後陸續確診。衞生防護中心正追蹤20多名上月22日中午曾光顧海饌的食客。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君公佈，昨新增21宗確診，本地個案佔八宗，當中三宗源頭不明，另有少於10宗初步陽性個案。其中一名源頭不明患者是第11115號56歲男子，居於東涌藍天海岸1座，在銅鑼灣皇室大廈35樓安泰人壽香港工作，3月1日感到不適，7日到養和醫院求醫後確診，他曾於2月22日中午到銅鑼灣海饌用膳。

無碰面坐同枱也中招

張指追查下發現，至今共有四名確診者曾在2月22日中午時段光顧海饌，當中一人2月19日曾到名潮食館食飯，其後22日到海饌與朋友午膳，其間他先行離開，另一人其後到場坐在同一枱繼續與該朋友吃飯。兩名未有碰面但先後坐同一枱的人其後確診，歸入名潮食館群組，該朋友則在檢疫中心隔離，暫未發病。同日同時段，坐在另一枱的42歲女子較早前亦確診，因應出現三宗確診，海饌已大清洗，所有員工上月28日檢測，全部陰性。

張竹君表示，到昨日再出現第四宗個案，由於四人分坐的三張枱位置接近，顯示餐廳或有傳播，其餘兩枱的患者是否與名潮食館群組有關，需分析病毒基因才能確定。中心呼籲20多名2月22日中午12時至下午3時到海饌用膳而沒使用安心出行的食客，聯絡衞生署接受檢測。

由於海饌再有新個案，張表示餐廳要暫停營業，24名員工須再接受檢測。食環署已在餐廳採集20多個環境樣本，未發現陽性，亦會檢查海饌通風系統。

名潮群組昨多一名員工確診，連同前天一名與染疫食客緊密接觸的同事亦確診，群組累計個案52宗，包括10名員工、22名食客及20名密切接觸者。

店東：西餐不共用餐具

海饌餐廳昨傍晚起停業，負責人黃先生表示，不擔心成為名潮食館「翻版」，因為海饌供應西餐，與中餐的名潮有別，西餐客人通常獨自吃一個餐，不會共用餐具，餐廳做足政府要求防疫措施，又裝有兩部鮮風機，相信問題不大。食環署指上月23日曾巡查海饌餐廳，未發現有違反599F。

另外，由於海饌新患者於皇室大廈35樓安達人壽香港工作，該處的員工要強檢；另有確診患者工作的觀塘創紀之城1期渣打中心8樓渣打銀行（香港）有限公司亦須強檢。