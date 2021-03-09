早排全國港澳研究會理事田飛龍寫文，話北京要嘅唔係「橡皮圖章或忠誠的廢物」，而係「賢能的愛國者」。唔想俾北京當廢物，先要畀北京睇到夠忠誠，一直有傳北京對香港商界嘅「忠誠」有睇法，咁佢哋自然要用盡方法表忠，好似幾大富商集團噚日就透過《文匯報》同《大公報》登廣告，堅決、全力支持閹割香港選舉制度，不過睇埋兩報處理佢哋同中資廣告嘅分別，就知再「忠誠」都係差一級。

親疏有別 溝淡影響力

其實麗新集團董事會主席林建岳、信和集團主席黃志祥、新鴻基集團主席郭炳聯、香港老牌企業太古公司和國泰航空都已經分別公開表忠，支持中共「完善」選舉制度。口講唔夠，真金白銀落廣告是常識，所以多名本港富商旗下集團噚日就喺《文》、《大》落廣告，分別有李嘉誠出任資深顧問嘅長江集團、大劉妻子陳凱韻（甘比）出任公司行政總裁嘅華人置業集團，仲有新鴻基地產、嘉華集團亦有份登報，四個集團所採用字眼都緊跟大隊，都係話支持全國人大「完善」選舉制度，或者支持確保香港長治久安。

廣告就連排版都充滿政治訊息，堂堂傳統富商集團，一個全版位置都冇，一劏四每人屈就一個角落，講真佢哋點會慳呢啲錢，分明係黨報覺得佢哋嘅地位低，咁邊個可以得到全版廣告待遇呢？當然就係中資企業。邊個先係北京眼中嘅賢能愛國者，意思都非常清楚。好多人話阿爺閹割香港選舉制度，除咗係殺死民主派，亦要溝淡商界於立法會及選委會的影響力，減低商界以往造王者角色，商界真係要睇路喇！

李八方