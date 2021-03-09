【國際戰線】政權對反修例運動抗爭者秋後算賬，再以國安名目隨意抓捕異見者，香港已淪為大監獄。一名2019年在理大留守13日的抗爭者眼見手足因不同罪名被捕，今年初抵美尋庇。他接受本報越洋訪問，慨嘆港府只會「拉到冇人敢出聲為止」，惟有指望海外抗爭者繼續為香港重光奮鬥。

《蘋果》記者

47名民主派人士被控串謀顛覆國家政權罪，大多被收押獄中，有人說，一牆之隔外，也不過是更大的監獄。21歲的阿翔﹙化名﹚2019年反修例運動期間參與過大大小小抗爭，包括衝入立法會、中大保衞戰和理大圍城，在理大度過了13個日夜，開過兩次記者會，「當中發生嘅嘢唔會忘記，太多人受傷、喊、走唔到，到後來筋疲力盡。」

阿翔當時留守到尾聲，警方最終沒有爆門搜索，「佢哋有鎖嘅門係唔開，因為如果爆門要爆晒全個Poly所有門，變咗破壞學校資源」，結果出乎大家意料之外，他是在警方撤退後，混在人群中就這樣走了出去。理大的記憶都藏在心裏，同時亦成為恐懼被捕的夢魘，「我最需要走係因為兩個記招，我驚始終會搵到我，因為陸陸續續有人俾人拉，有啲好耐以前嘅case突然都搵相關嘅人拉」。

「我有呢個身份，理大入面嘅嘢可以由我把口講出嚟，保護呢段香港歷史。」

2020年初，武肺在港爆發，抗爭活動無奈停止，阿翔開始覺得，留下來作用不大，亦擔心一旦被捕，理大一役的歷史會少了個見證人，「2019年12月到2020月12月，覺得留低幫唔到啲咩，只會多個手足俾人拉，二來好多人問做咩唔走……我有呢個身份，理大入面嘅嘢可以由我把口講出嚟，由一個受害者身份又好，手足身份又好，如果他朝港共政府發現我嘅身份拉咗我或者被消失，咁我就真係唔可以再同大家講，﹙唔可以﹚保護呢段香港歷史」。

阿翔與父母關係疏離，亦沒有BNO，經朋友幫忙，輾轉到了美國，計劃申請政治庇護。今年初他帶着兩萬港元隻身出發，旅途上心情忐忑，憂慮隨時被捉，幸好有驚無險，「都係博一博，萬一中途被截，可能真係會送中，但冇計啦，當初走都係一個冒險，反正都返唔到香港」。 他對於留在香港的抗爭者，顯得更為擔心，「我知道香港有一班手足仲奮鬥緊，我理解有啲想等手足出嚟之後一齊走，但我諗最壞打算係，班手足未必出得返嚟」。

「上至議員，下至普通市民，將來只會越拉越多，拉到冇人敢出聲為止。」

國安法生效後，政權肆意抓捕為民發聲的抗爭者，包括47名民主派人士，阿翔認為是意料之內的制度崩壞，「大家應該早已預計得到，上至議員，下至普通市民，將來只會越拉越多，拉到冇人敢出聲為止。」他寄語有憂慮的手足，應該盡早計劃離開，任何抗爭證明，都可成為申請政治庇護的原因，「唔想再見到手足喺機場俾人拉落機」。

阿翔相信，大家在海外仍可為香港努力，各地形成手足團隊，香港將來會重光，「我哋出生、由細到大都喺度，雖然講唔上好大感情，但或多或少喺每個人心目中都佔咗一地位，只係𠵱家呢個地方俾港共同中共摧毀咗，他朝有日我哋成功重光，我諗我哋會令佢變得更好，以後都唔會俾港共入侵。」

對於2019年種種，阿翔說從不後悔抗爭，回憶抗爭以前，他對人生有很平凡的期待，未知今後能否在地球另一端實踐，「同普通人一樣想安居樂業，退休有時間去香港海灘清潔吓、執吓垃圾，因為成日都有人亂扔垃圾」。

阿翔是在抵美前受訪， 入境後正被當局羈留，據了解他會循法律途徑尋求政治庇護，待法庭處理申請。本報向美國國務院查詢香港抗爭者申請庇護情況，暫時未獲回覆。