前立法會議員許智峯去年12月經丹麥流亡到英國後，周二轉抵澳洲繼續其國際線工作。許智峯今日接受當地傳媒訪問時，感謝澳洲政府的幫助，令他可以在澳洲現時對外國人「封關」的情況下，破例自費登上原本只准澳洲公民乘搭由英國倫敦直飛澳洲的航班。澳洲廣播公司（ABC）報道，許智峯是武漢肺炎爆發後，唯一獲准破例進入澳洲的香港社運人士，並指澳洲移民部長Alex Hawke辦公室暫時未回應事件。

以旅遊簽證抵澳

澳洲當地報章指，許智峯今次是以有效期為12個月的旅遊簽證，於周二早上抵達澳洲，並會先在酒店接受兩星期的隔離。目前在香港的澳洲籍律師Antony Dapiran分析，許智峯今次行動，將會受到香港異見人士歡迎，但就會遭到北京政府譴責。

澳洲傳媒SBS中文台則報道，澳洲內政部一名發言人回應查詢時指，不會評論個別事件，並指在防疫封關措施下，一些非澳洲籍公民，除非屬於現有豁免類別，又或者已成功向邊防處申請豁免，否則不能入境澳洲。

冀澳洲政府向港人提供更多簽證選擇

許智峯早前接受《蘋果》訪問時解釋，轉戰澳洲是因為英國和歐洲有羅冠聰，美加地區又有其他流亡人士，他不欲重複游說工作，於是決定赴澳。澳、紐的港人社區龐大，正需要他去組織當地港人參與議會的游說工作。

對華政策方面，他形容澳洲現正處於風眼位，他希望把握機會游說當地政府落實港人救生艇計劃，並提供更多簽證選擇，首要救助年輕抗爭者。

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