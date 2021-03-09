【本報訊】政府下周二起新增12間中心接種德國BioNTech「復必泰」疫苗，昨早9時起可在政府網站預約3月16日至30日接種，預計名額約14萬個。相比科興疫苗，明顯較多人預約接種復必泰。

網上預約遠遜復必泰

接種及預約接種科興疫苗數字持續下滑，昨僅8,700人接種科興，比前一日的9,900人下跌12%；八間社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率跌至64%。

記者昨早約8時50分登入網預約接種疫苗網站，顯示需「排隊」九分鐘，其後登入過程順暢，頁面中新增了優先群組類別，包括學校教職員、註冊建築工人、餐飲業、超市員工等。

現時有八間社區疫苗接種中心可供預約接種科興疫苗，截止昨晚，由今日至本月30日，只有香港中央圖書館及九龍灣體育館合共有三天額滿，其他日子及中心尚餘大量名額。相反，接種復必泰的19間中心當中，則合共有51天滿額；其中港大微生物學系講座教授袁國勇接種疫苗的中山紀念公園體育館，19天可供選擇的日子當中，有15天已滿額。

昨繼續有長者到官涌體育館接種科興疫苗，孫太打針後雖休息約35分鐘，但針口位仍有「少少痛楚」。她自稱屬優先群組，被安排接種科興疫苗，對國產亦較信任，「唔會搵我哋笨，係咪呀？」不過她又表示：「冇擔心就假嘅，多少都有啲擔心，希望冇事啦。」

政府新增七個優先接種武肺疫苗群組，包括美容業。美容業總會創會主席葉世雄昨在港台節目上透露，行內從業員對接種疫苗意願是「一半一半」，部份人持觀望態度，希望多了解近日嚴重異常事件再決定。