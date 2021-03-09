【本報訊】有私家醫生表示，近日有兩成人經評估不適宜接種科興疫苗，也有原已預約到診所打針者最終取消，即使如期接種者，也表現得擔心害怕。醫生促請政府清楚訂明有哪些人士不宜接種，例如血壓水平及糖尿水平欠佳。

三高 「生蛇」者不合適

家庭醫生林永和表示，過去數日維持每日有10至20人預約接種疫苗，大部份不是熟客。他發現部份接種者身體情況不太理想，「成年冇覆診，淨係去配藥」，最終約兩成人在他建議下取消接種。

林永和舉例，有一名逾80歲長者稱行樓梯會氣喘，亦有一些較肥胖人士一直沒有驗身，有吸煙習慣、少運動，最終被評估為不適宜接種，「主要係驚佢有隱藏心臟病，因為三高係常見隱藏心臟病嘅背景因素，如果掌握唔到三高資料，原來血管塞咗八、九成，避免打完針有啲巧合嘅事情大家唔好」。

其中一個案事主接種在即，血壓等一切都正常，但透露「有啲痕痕哋」，林永和掀起其上衣才發現腰部「生蛇」。因「生蛇」多數是免疫力低時容易出現的過濾性病毒，林故建議事主康復後一個月再接種。

林永和建議，「要清楚自己做緊咩先約（打針）」，目前算是私家醫生與接種中心分工合作，如未有了解自身情況貿然打針，現行制度下疫苗中心不會負責篩查，最終如出事難免成為「無頭公案」。他認為，政府疫苗須知應查詢市民過去四星期有沒有打過任何針，例如曾接種肺炎鏈球菌或減活疫苗，應先讓免疫系統休息半個至一個月才接種。

有線新聞報道引述私家醫生林婷指出，「有啲病人嚟到先表示仲係好驚呀，好擔心，咁（我話）不如等多幾日，消化咗件事，想打先再打嚟預約」。血壓高及糖尿控制水平欠佳均不能接種，但林婷指，若政府能發出劃一標準，即血壓水平及糖尿水平怎樣才算不穩定，醫生會較容易跟從。

Now新聞亦引述新任西醫工會會長梁漢輝報道，其診所本星期原有約40人預約打針，現大半已取消，剩下16人接種。