前年11月理大圍城事件中，大批示威者被警方圍困在理大校園內，有人嘗試用各種途經逃離校園。一名地盤測量員其間在紅磡港鐵站路軌附近被截，因身藏一把剪鉗，被控管有工具意圖作非法用途罪。測量員今認罪，求情透露當時下班後到理大支援年輕人，涉案剪鉗在校園內拾到，以備不時之需，強調沒有參與暴力或破壞。裁判官鄭念慈指案情嚴重，明言打算判監，但先為被告索取社會服務令報告，將他還柙至本月24日判刑。

被告李浩維（27歲）被控於前年11月18日在旺角東至紅磡港鐵站的路軌上，管有一把黃色剪鉗。

辯方求情指，警方圍堵理工大學多日後，呼籲留守人士離開，但有很多年輕人選擇繼續留守。被告於是趁下班後進入理大校園支援年輕人，但從沒有接近發生暴力衝突的地方。

案發當日，被告找到方法進入涉案路軌，於是攜同個人物品離開，涉案剪鉗則是在校園拾到，以備不時之需。惟鄭官質疑，剪鉗可用來破壞設施，而被告成功進入路軌。辯方則強調，被告並沒作出任何破壞。

警員發現被告躺在明渠上

辯方向法庭呈上3封求情信。當中被告僱主指他為人善良上進，中學畢業後便打工養家，現正於夜校修讀工程文憑，希望升讀大學，並考取工程師資格。被告父親則指，兒子將大部份收入作為家用，餘下的則支付學費。被告表示，他已深切反省，承諾日後會發奮圖強，自我增值。

辯方強調，被告已有悔意，希望法庭針對其個人案情，先為他索取感化及社會服務令報告，再作判刑。鄭官最終下令將被告還柙至本月24日，其間為他索取社會服務令報告。

案情指，示威者自前年11月11日起響應「全港大三罷」行動，佔領理大校園。同月17日，情況開始惡化，警方呼籲留守校園人士離開，承諾不會即時拘捕，只會登記身份資料。

由於理大二座鄰近港鐵何文田維修中心，而中心與紅磡路軌相連，因此警方於同月18日早上8時許派員到路軌巡查，看看有沒有人從理大校園離開。其間警員發現被告躺在明渠上，身穿深灰色褲、戴上黑色面罩及手套。警員又在他身上搜出涉案剪鉗、剪刀、望遠鏡、生理鹽水、iPhone、MacBook Pro等物。被告表示，他當日離開理大後步行到路軌，但拒絕透露何時進入理大以及如何進入路軌。

【案件編號：KCCC821/20】

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！