【本報訊】民主派初選案現時仍被拘留的43人中，包括葵青區議員、民主黨尹兆堅。葵青區議會昨舉行大會，民主黨劉子傑席間代黨友尹兆堅讀出發言，引述尹向街坊表示對未能履行職責深感抱歉，稱服務社會30年為其人生榮耀，他問心無愧，亦無怨無悔。民主派在會議尾聲舉標語抗議政權政治迫害，建制派亦舉牌撐「愛國者治港」，民政事務專員（DO）以區議員作政治宣示為由帶隊離場。

抗議政治迫害 DO即離場

葵青區議會舉行大會，席上可見尹兆堅的「空凳」，一眾民主派區議員在大會討論其他事項時展示黑底白字的「欲加之罪，何患無辭，停止政治迫害」標語抗議，同時建制派區議員包括民建聯郭芙蓉、梁嘉銘及盧婉婷等舉出「支持完善選舉制度，落實《愛國者治港》」標語，並跟隨聲稱有區議員作政治宣示、超越區議會法定職能而離場的民政專員鄭健等步出會議廳，會議在沒有民政處秘書處支援下繼續。

曾探望尹兆堅的劉子傑讀出尹交託的感言，尹稱感謝各位街坊多年支持，對於未能履行職責深感抱歉，「石蔭係我從政的起點亦是終點，這都算是一個緣份」，並稱服務社會30年為他一生榮耀，「喺呢30年能夠改善社區、服務社會、令政策得以改善，為社會公義發聲；問心無愧，亦無怨無悔，日後定必有緣再會」，多名民主派發言支持初選案47子。

身兼葵青區議會主席的民主黨單仲偕亦表示，對尹兆堅因初選被控告及還押一事感到既憤怒又悲痛，他希望尹能獲准保釋繼續服務街坊，至於尹或長時間未能出席會議，單仲偕稱會考慮法例容許接受請假理由，但目前未作相關安排。尹兆堅昨傳達訊息稱「有緣再會」，是否意味辭任區議員？據知初選案民主黨區議員暫沒有相關決定，但估計政府或會砌詞褫奪其議員資格，故在大會先行作出感言。