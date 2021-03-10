曾為民主黨成員的「新思維」主席狄志遠，早前出席港澳辦主任夏寶龍有關「完善」香港選舉制度的座談會。他向夏表示，「泛民亦有空間，有機會參與將來的議會，無論制度如何改變，應該容讓他們。」他又認為，選舉制度被改革後，會擴闊中間派的參政空間，不排除自己都參選。

2015年已退出民主黨、翌年成立走「中間路線」的政黨「新思維」的狄志遠，接受《Now新聞台》訪問時表示，早前夏寶龍在深圳聽取「完善」香港選舉制度及落實「愛國者治港」的意見，當面向夏指「建制未必很有效監察政府，因為他們最後投票時亦要支持政府。」他又指，「我提出泛民亦有空間，有機會參與將來的議會，無論制度如何改變，應該容讓他們。」

「民主派早期與中方溝通 為何今日不可？」

狄表示，民主派仍有參選空間的同時，也認為民主派要先調整策略，重新打通與中共的溝通渠道，因為中央、港府都是重要的持份者。他說：「其實民主黨派很早期都與各方有溝通，與中央有溝通、與中聯辦有溝通，過往都可溝通，為何今日不可以？」他亦反責民主派「單方面站在道德高地，一定要怎樣怎樣，這幾年的民主運動我們爭取不到甚麼明顯的成果。」狄亦提到，香港選舉制度被改革後，會擴闊中間派參政空間，自己不排除參選。

提到47名民主派人士因初選被捕時，狄認為有關民主派的出發點正確，只是結果令人遺憾，「你以為他們（民主派）不知道風險嗎？這些風險我們第一天已討論，他們全知道風險，所以某程度上，他們是犧牲者。」

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