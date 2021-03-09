【本報訊】觀塘心理衞生會樂道居殘疾人士院舍一名活動助理初步確診，患者上月22日發病，先後五次檢測均呈陰性，直至昨日抽取支氣管分泌物始對病毒呈陽性，並已有抗體，共約70名院友及員工須送往檢疫。

逾70院友員工入營

患者為一名26歲男子，居於坑口厚德邨德安樓，於觀塘功樂道香港心理衞生會樂道居工作，2月22日發燒，23日、3月1日曾進行深喉唾液檢測，結果呈陰性。惟患者病情未見好轉，3月3日經急症室入住聯合醫院，院方再於同日、5日及7日三次為病人檢測，結果同為陰性。

到昨日，院方抽取患者的支氣管分泌物化驗，結果呈陽性，血液樣本抗體測試亦呈陽性。該院11名病人列為密切接觸者須隔離檢疫，他們檢測結果為陰性，病房環境樣本測試亦呈陰性。

防護中心傳染病處主任張竹君表示，患者在院舍工作時有戴口罩，但院友為中度智障人士，未必戴好口罩。約50名院友及20多名員工須檢疫，個別員工有表示不適，她認為院舍可能出現爆發。

昨晚約7時10分，兩架救護車駛至院舍，一名年約50歲的男子由擔架床送院，其他院友亦陸續撤離。

對於有患者五次檢測仍驗不到病毒，呼吸系統專科醫生梁子超解釋，患者的病毒未必集中於上呼吸道，深喉唾液樣本未必化驗到，當患者感染病毒一段時間，出現肺炎病徵後，病毒便會於下呼吸道呈現。

另有兩宗源頭不明的初步確診個案，已被列強檢大廈的葵涌華景山路海峰花園1座再有住客染疫，患者是一名58歲男子，於深水埗區醫局街怡高工業中心工作，曾與友人在華景山莊打網球，未有戴口罩。此外，病人曾光顧不少藍店，包括葵芳敏華冰室、長沙灣意樂餐廳、翠華、百份百餐廳及旺角新世紀廣場美心千両，亦曾去過頤東酒家。

另一個案是西營盤健身室URSUS Fitness工作的27歲男子，曾於健身室為一至三名顧客作小組教學，個別顧客須檢疫。