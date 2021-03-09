【本報訊】行騙集團在網上登廣告，假借內地購物平台「刷單」賺佣行騙，聲稱事主可獲購物的本金連同百分之5至12佣金，數十市民受騙，涉款750萬元。警方前日以涉嫌串謀詐騙拘捕六人，涉及68宗騙案。當中有骨幹成員曾是騙局受害者，他為取回損失竟開設多個戶口協助洗黑錢，被捕人士中包括一名會計師，他為刷單賺取佣金，竟虧空公款200萬元自毀前程。

疫情重創各行業加上失業率高企，騙徒看中小市民欲「搵快錢」心態行騙。警方指，該詐騙集團去年9月至今年3月於不同社交平台刊登招聘廣告，招攬求職者網上購物刷單，聲稱事後會將購物的本金連同百分之5至12佣金退回。騙徒要求受害人存款到指定戶口，包括虛擬銀行戶口，但入錢後騙徒即失蹤。67宗案件涉款1,600至40萬元，最大一宗是一名從事法律業務的會計師，案情指他欲短時間內刷單賺佣，竟虧空公款200萬元，他去年12月被捕。

受害人變犯罪骨幹

行動中，警方拘捕六人，其中一人牽涉38宗個案，涉款378萬元。他聲稱是騙案受害者，為取回損失開設多個銀行戶口供騙徒收款。另一名骨幹成員涉嫌於網上無牌營運人民幣找換服務，經網上渠道滙款過百萬到內地戶口。

本報去年曾報道同類騙案，苦主Karman損失九萬元，對事隔半年警方拉人感高興，「希望唔好再有人受害」，惟擔心索償無門。