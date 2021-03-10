網⺠於前年10月13日發起「18區開花」，有人在葵涌破壞 「優品360」被捕，其中4名同校女生早前承認刑事毀壞罪，當中包括一對姊妹。主任裁判官羅德泉今判刑時直斥被告對不喜歡的店舖大肆破壞是無法無天，又一度質疑為被告求情的班主任有否提醒及教育學生。羅官考慮到青少年罪犯評核委員會的專業評估後，接納感化官建議，判其中三人接受最高時數的240小時社會服務令，餘下一名女生因犯案時年僅14歲，最終判以24個月感化令。各人另須向店舖賠償1134.5元。

四名被告女生現時年齡介乎15歲至18歲。她們早前承認於前年10月13日在葵涌新都會廣場五樓損壞「優品360」店舖內財產。其中兩名分別17歲及15歲的被告份屬胞姊妹。

羅官今於判刑時指，被告響應號召夥同友伴到商場，對不喜歡的店舖大肆破壞，作出無法無天的行為，早前下令將各人羈押21日，並索閱多份報告。他指其中青少年罪犯評核委員會具有特別技巧及經驗，對年輕犯案人作出專業評估，因此法庭在考慮判刑時會對有關評估給予較大比重。

羅官最終採納報告建議，判其中三名被告接受240小時社會服務令。至於另有一名被告由於案發時未滿15歲，考慮到她是跟隨胞姊犯案，當時心智不成熟，人生經驗相當淺，認為判刑應該較輕，故判以24個月感化令，其間她須遵守多項條件，包括每晚8點至翌早6時半宵禁。

被告將面對文憑試 望判刑不打斷學業

代表17歲首被告的大律師求情指，被告受社交媒體偏頗的評論影響而犯案。感化報告透露被告已得到深刻反省，自知守法意識薄弱，對錯誤的價值判斷感到後悔，建議法庭判處社會服務令。

大律師又指，被告與家人關係密切，祖父及父親均到庭支持，眼見因兩姊妹因犯案被羈押，祖父及父親終日以淚洗面。大狀又透露，首被告的班主任今日亦有到庭，希望法庭顧及首被告的學業不會因判刑而中斷，給予機會讓她改過，回饋社會。

羅官此時打斷大律師陳詞，要求班主任確認在發生暴力事件前，可有對學生作過提醒及教育，以便法庭理解校方表達支持和關心的真誠程度。大律師指出，班主任早於2019年6月運動開始時，已向學生強調守法的重要性，並灌輸相關意識。大律師又指，被告為中六生，將面對文憑試，希望社會給予機會，不要再加重刑罰，令其希望幻滅。

同為17歲的次被告透過代表大律師求情則透露，次被告的父親去年2月因鼻咽癌離世，母親及兄長今均到庭支持。被告為學校風紀及女童軍領袖，校內操行良好，守規矩，為人誠實可信。惟報告指被告容易受朋輩影響，受到網上信息影響而犯案。被告為此深感後悔，現正積極籌備下月的文憑試。

同案另兩被告分別判監及更生中心

至於現年15歲的女生，大律師指她守法意識薄弱，不成熟，容易受人唆擺，在案中僅屬支援者角色，又透露被告現為中五生，去年已再無參與社會活動，專心讀書，而且成績不俗，希望法庭判以感化。

18歲被告則透過大律師求情指，被告為人成熟，讀書兼職幫補家計，母親去年因意外喪失工作能力，現時卧病在床。被告願意承擔法律責任，其兄長亦指被告行為良好，奮發向上，孝順母親，懇請法庭判以非監禁式刑罰。

當日同被捕的54歲無業男鄒昇華及18歲男學生林天樂，早前亦已於⻄九龍法院承認刑事毁壞罪，無業男被判入獄8個月，男生則判入更生中心。同案另有一名14歲男生將於下周一接受判刑。

【案件編號：WKCC3188/20】

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