網民前年10月1日發起「六區開花」示威活動，演變成警民衝突，18歲「健仔」在荃灣中槍受傷，當日同區被捕的三男一女就暴動及縱火罪受審。庭上今播出警方及不同傳媒所拍的現場影片，法官練錦鴻看罷片段後，不斷重覆以「暴力示威人士」稱呼現場示威者。

本案原本有五名被告，分別為清潔工陳珩（40歲）、學生陳金國（20歲）、程式員李振文（26歲）、學生馮清華（22歲）、學生郭小琴（23歲）。五人否認暴動罪，陳珩另否認縱火罪。馮則缺席上月聆訊，法庭已發出拘捕令。

從影片可見，警方防線設於海壩街及大河道交界，大批黑衫示威者聚集海壩街，雙方相距數十米。示威者步向警方防線，其間以水馬及垃圾桶堵路，並縱火燒雜物，亦有示威者向警方掟磚，又突有汽油彈在防線前爆開。

法官練錦鴻看罷片段後，形容「大批暴力示威者以雨傘分成三層，高、中、低來掩護，向警員防線前進」。

作供的防暴警朱秋明當日身處防線前，及後高速推進並拘捕次被告陳金國。練官問朱當時與爆開的汽油彈距離有多近，朱起初答2米，練官聞言更正謂：「都好近，冇兩米，1.5米。」

對於影片拍到示威者用私家車或垃圾桶作掩護，逐步向警方靠近，練官再形容他們是「暴力示威人士」，向警方迫進或推進。

從影片可見，警方高速推進至一個街口，並截停拘捕數名示威者，其他示威者重新結集，陸續聚集在一輛消防車附近，然後再向警方防線前行，警方立即帶同被捕人士後退至大河道天橋底，其間有便衣擎槍。聆訊下午繼續。

【案件編號：DCCC868/19】

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