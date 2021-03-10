中國科興疫苗上月26日開打，至今出現至少3宗接種後死亡個案，首兩宗個案死因均被認定屬死者自身病情，與接種疫苗無關。武肺疫苗臨牀事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅透露，衞生署數日內會發出指引，清晰表列不適合接種疫苗的情況，包括血壓高於160／100、糖尿病HbA1C數值長期達10以上，以及長期吸煙而自知或懷疑患冠心病等。據了解，當局最快於本周五（12日）公佈給予家庭醫生接種疫苗的具體指引。

孔繁毅接受D100網台《左右大局》訪問時透露，衞生署將於數日內發出指引，清晰表列不適合接種武肺疫苗的情況，供私家醫生及市民參考。他舉例指，若市民長期有吸煙習慣，運動時有胸口痛或氣促，自知或懷疑患冠心病，則不宜接種疫苗。指引亦會清楚界定長期病患者不宜接種疫苗的指標，包括血壓長期達160／100以上，血糖HbA1C數值長期達10以上，或有甲狀腺問題，而以上病情未能透過藥物控制，均不適合或須延遲接種疫苗，直至成功控制病情。

首名死者好想打針 未講清楚病情

孔指，疫苗中心有醫護人員駐場，市民接有責任如實反映自身病況，此前曾有市民因病情而被拒絕打針。對於首宗死亡個案死者患冠心病卻仍然成功打針，孔認為當中不涉及失誤，稱當時醫護人員有按規定詢問，但死者「好想接種疫苗」，當時未有明確講述自身病情。他又強調，死者心血管栓塞問題十分嚴重，即使不接種疫苗，相信病情都會在短期內惡化，又指疫苗並無加速惡化。

對於首兩宗死亡個案均被認定死因與疫苗無關，孔指兩名死者自己均有嚴重疾病，如冠心病或糖尿病等，亦包括與疫苗完全無關的情況，例如大動脈撕裂，因此可以肯定死因與疫苗無直接關係。至於疫苗與死亡的間接關係，孔稱須留待得出詳細病理及化學報告，如報告顯示正常，則可斷定死者的死因與疫苗無間接關係。

孔繁毅：科興非不同意長者打 僅不建議

本港疫苗接種計劃安排60歲以上長者為優先人群，做法與內地大不同，孔繁毅稱內地並非認為長者不適合接種，只是兩地接種策略不同。他解釋，科興不建議長者接種，只因臨床數據較少，但本港專家審視後認為18歲以上人士可以安全接種，加上長者屬於高風險感染人群，因此安排優先接種。

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