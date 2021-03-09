【本報訊】網民前年12月9日發起「大三罷」，五名男子當日凌晨在上水天平邨被捕，被控串謀刑事毀壞等罪昨受審。警長當日大叫「警察」，眾疑犯即拔足狂奔，遭辯方質疑為何不繼續觀察等候增援，而要打草驚蛇。警長解釋因疑犯「可能係一班文靜嘅人」，故選擇運用聲控戰術，「希望聲音可以控制到班人，然後畀我調查」，自言當差廿多年 ，成功聲控了多名疑犯；他因「戰略考慮」亦沒嘗試截停逃跑的疑犯，「班人要走都冇辦法，最重要唔好有任何同事受傷」。

案件昨在粉嶺裁判法院開審。地盤工人何國基（40歲）、學生陳家維（18歲）、學生林曉偌（19歲）及17歲陳姓學生被控串謀刑事毀壞罪；男教師謝銘基（32歲）則被控管有非法用途工具意圖作非法用途罪，涉及兩把剪刀、兩把剪鉗及一個士巴拿。

警長葉志成供稱，當日他在天平邨商場發現一群黑衣年輕人跑上三號樓梯，當中一人手持一個紅色膠袋。葉偕警員22144沿四號樓梯跑上平台，發現約有六人，當中有一把男聲表示：「聽朝我哋啲釘實可以拮爆啲胎！」葉隨即大叫「警察」，該批人士立刻拔足狂奔，遺下裝有疑似易燃物品的紅色膠袋，及袋了插上釘的硬膠管的啡紙袋。

稱「冇打算逮捕呢班人」

警方其後在附近截獲12人，發現他們均加入「光復上水、黎明行動」Telegram群組，並相約在天平邨集合及製造堵路工具。

葉在辯方盤問下稱，他不熟悉現場情況，故當日率先衝上平台是「搵命博」。辯方質疑，當葉聽到有人說「拮爆啲胎」後不繼續偷聽，反而大叫「警察」，是打草驚蛇。葉直認「我冇打算逮捕呢班人，所以喺戰術上希望盡量以聲控處理」，並揚言在廿多年當差生涯當中，成功聲控了很多疑犯，「好多人都俾我聲控到佢哋企喺度、停喺度、或者舉高手」。

葉強調，希望用聲控作為最低武力控制可疑人士，確保同袍安全，「呢個時代，我哋警察經常成為受襲擊嘅對象，所以我先上去聲控，即使佢哋（疑犯）走咗，起碼同事唔會受傷」。

辯方指，葉在庭上形容那把「拮爆啲胎」的男聲很響亮，他表露身份後，該些可疑人士停頓一會兒才拔足狂奔，但這些供詞均沒有書面紀錄；葉同意。葉又指，指派警員22144統籌天台現場情況後，他離場並去附近「遊走」。裁判官黃國輝聞言打斷質問：「咩叫『遊走』呀？去旅行咩？係咪好輕鬆咁呀？」葉回應指：「唔好意思，係『巡查』。」審訊今續。

案件編號：FLCC1704/20