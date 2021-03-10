李柱銘及黎智英等九名泛民主派人士被控前年8月18日維園反警暴集會當天，在港島組織及參與未經批准遊行，案件今在西九龍裁判法院續審。辯方盤問警民關係組總督察，問及當日警方是否應指引集會人士如何離場，總督察答：「有出口走就走㗎啦，唔需要有人去教。」而負責主持聯絡會議的總督察承認，民陣在會上提議以遊行達到流水式疏散效果，但他沒有就此向上級匯報。

法官胡雅文裁定案件表面證供成立，辯方將於明天交代會否傳召證人。

僅向上級稱民陣打算用一貫疏散模式

早前作供的東區警民關係組總督察胡敏儀，今繼續接受盤問。辯方問及8.18維園集會的疏散方法，並問警方是否應該指引集會人士離開。胡答：「有出口走就走㗎啦，唔需要有人去教。」至於集會人士眾多，疏散會否緩慢或有危險，胡亦不同意，表示當日沒收到危險報告，並說：「如果我係參加者，我會去北面離開，嗰度應該少啲人。」

警方預計集會人士經銅鑼灣和天后港鐵站離開，辯方問兩個站能否消化所有群眾，胡說以她所知，車站當天有運作，消化視乎時間，「冇話唔得㗎，運作緊㗎嘛」。辯方問人多會否產生公眾危險，胡稱：「我冇諗過，港鐵站好多時都好多人。」胡不同意辯方所指，自己的聯絡工作包括就人群管理與運輸署及港鐵溝通，亦不同意警方沒有協助市民進出維園，令民陣要自行盡力疏散群眾。

控方其後傳召案發時任職總督察的古兆輝作供。警方審批民陣8.18維園集會和港島遊行申請前，古於8月14日參加雙方的聯絡會議，擔任主持。他應上級警司周詠儀指示，向民陣建議只在維園舉行集會，以確保公眾秩序和安全。陳皓桓等民陣代表反對，認為可能危及公眾安全，維園不可能容納多達30萬參加者，而遊行則可做到流水式疏散。

古兆輝確認，他在會上承諾將民陣的意見告知上級，不過事後向周警司匯報時沒有交代，「係冇提及嘅」。他解釋匯報時「講嘅空間很小」，同僚交代民陣打算用一貫疏散模式後，周警司便轉為問民陣有沒有預防暴力措施，聽完便離開。

辯方問古認為民陣的關注是否有理，古覺得比起在全港島遊行，只在維園集會的公共秩序和安全風險較低。辯方問根據警方的建議，是否能安全有秩序地疏散30萬人，古指若能控制人流方向和速度則可。

辯方欲問古處理2011年3月中環一次示威的經驗，遭控方質疑與案無關。辯方解釋，當年警方即場警告違法活動，事後可選擇發警告信而非起訴，此等不同的執法方式， 與本案的檢控是否合理有關。控方反駁指，檢控決定是律政司負責，2011年和2019年的情況也非常不同。法官胡雅文認為這部份證供不必要，不批准辯方發問。

本案被告包括不認罪的黎智英、李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁、李柱銘，以及認罪的梁耀忠與區諾軒。

【案件編號：DCCC536/20】

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